Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в разговоре с Лайфом прокомментировал появившееся в Сети видео допроса, где преступник подробно описал свою роль в жестоких убийствах мигрантов в Москве. По мнению юриста, признательные показания в ролике — не что иное, как самооговор, совершённый под давлением правоохранителей.

"Здесь и комментировать нечего. Я расцениваю это видео и эти показания как оговор и самооговор. Естественно, под пытками человек может признать и более шокирующие вещи в отношении себя — это ни для кого не секрет", — сказал нам Михальчик.

Юрист обратил внимание на то, что сразу после самоубийства Тесака его защитники неоднократно заявляли о психологическом и моральном давлении, которое оказывалось на мужчину в течение полугода, а также на то, что в следственный изолятор в Красноярске к Тесаку даже не пускали адвокатов. По словам юриста, во время встречи с юристом в Новосибирске Марцинкевич в первую очередь рассказал о пытках. Кроме того, Михальчик напомнил о записке, обнаруженной при посмертной судмедэкспертизе во рту Тесака, где тот "чётко указал, что под пытками оговорил себя и других".

"Возможно, сегодня что-то изменится, но на данный момент мне не известно ничего о том, чтобы Марцинкевич рассматривался в качестве подозреваемого или обвиняемого по какому-либо уголовному делу, кроме тех, по которым был осуждён. Поэтому к этим видеопоказаниям пока что нужно относиться не более чем, как к некому ролику", — подытожил адвокат Тесака.

Ранее сегодня Лайф показал короткий ролик, в котором Марцинкевич во время допроса рассказывает, в чём заключалась его роль в убийствах мигрантов в столице. Он признался, что "помогал" привозить гастарбайтеров на некую базу, переносил тела, после чего подбрасывал головы в районе Гольяново на востоке столицы.