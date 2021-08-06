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"Под пытками оговорил себя и других": Адвокат оценил видео с признательными показаниями Тесака по делу об убийствах мигрантов

Юрист отметил, что сразу после самоубийства Марцинкевича его защитники неоднократно заявляли о психологическом и моральном давлении, которое оказывалось на мужчину в течение полугода.

6 августа, 14:00
<p>Максим Марцинкевич. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Максим Марцинкевич. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в разговоре с Лайфом прокомментировал появившееся в Сети видео допроса, где преступник подробно описал свою роль в жестоких убийствах мигрантов в Москве. По мнению юриста, признательные показания в ролике — не что иное, как самооговор, совершённый под давлением правоохранителей.

"Здесь и комментировать нечего. Я расцениваю это видео и эти показания как оговор и самооговор. Естественно, под пытками человек может признать и более шокирующие вещи в отношении себя — это ни для кого не секрет", — сказал нам Михальчик.

ФСБ задержала обвиняемых в убийствах соратников Тесака — видео

ФСБ задержала обвиняемых в убийствах соратников Тесака — видео

Юрист обратил внимание на то, что сразу после самоубийства Тесака его защитники неоднократно заявляли о психологическом и моральном давлении, которое оказывалось на мужчину в течение полугода, а также на то, что в следственный изолятор в Красноярске к Тесаку даже не пускали адвокатов. По словам юриста, во время встречи с юристом в Новосибирске Марцинкевич в первую очередь рассказал о пытках. Кроме того, Михальчик напомнил о записке, обнаруженной при посмертной судмедэкспертизе во рту Тесака, где тот "чётко указал, что под пытками оговорил себя и других".

"Возможно, сегодня что-то изменится, но на данный момент мне не известно ничего о том, чтобы Марцинкевич рассматривался в качестве подозреваемого или обвиняемого по какому-либо уголовному делу, кроме тех, по которым был осуждён. Поэтому к этим видеопоказаниям пока что нужно относиться не более чем, как к некому ролику", — подытожил адвокат Тесака.

В камере Тесака найдена кровавая надпись

В камере Тесака найдена кровавая надпись

Ранее сегодня Лайф показал короткий ролик, в котором Марцинкевич во время допроса рассказывает, в чём заключалась его роль в убийствах мигрантов в столице. Он признался, что "помогал" привозить гастарбайтеров на некую базу, переносил тела, после чего подбрасывал головы в районе Гольяново на востоке столицы.

Напомним, что в декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Тогда его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Вскоре после этого преступника перевезли в СИЗО Челябинска, где он отбывал срок до конца 2020 года. 16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли мёртвым. Тогда власти сообщали о том, что до смерти мужчина признался в целом списке серьёзных преступлений, но каких именно, не уточнялось. Согласно версии следствия, Тесак совершил самоубийство. Однако результаты независимой судмедэкспертизы разошлись с заключением органов. По мнению специалистов, заключённый не мог самостоятельно нанести себе такие серьёзные раны.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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