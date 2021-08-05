Путин назвал причину масштабных пожаров и паводков в России
Глава государства рассказал, что среднегодовая температура воздуха в стране стала расти в 2,8 раза быстрее.
Кадр из видео © Пресс-служба Авиалесоохраны
Масштабы пожаров и паводков на территории Российской Федерации связаны с изменением климата, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Всё это в значительной степени связано с изменением климата — глобальным и в нашей стране", — сказал глава государства.
Президент рассказал, что среднегодовая температура воздуха в стране стала расти в 2,8 раза быстрее. Эта тенденция наблюдается последние 44 года. Глава государства также сообщил, что 6 августа проведёт отдельное совещание, посвящённое вопросам борьбы с пожарами и паводками.
Ранее климатолог предрёк России "смертельные волны" жары. Одним из главных негативных последствий этого явления для здоровья людей будут тёплые ночи — когда температура превышает +20 градусов и организм просто не успевает отдохнуть.
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