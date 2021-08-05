Путин назвал причину масштабных пожаров и паводков в России

Масштабы пожаров и паводков на территории Российской Федерации связаны с изменением климата, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Всё это в значительной степени связано с изменением климата — глобальным и в нашей стране", — сказал глава государства.

Президент рассказал, что среднегодовая температура воздуха в стране стала расти в 2,8 раза быстрее. Эта тенденция наблюдается последние 44 года. Глава государства также сообщил, что 6 августа проведёт отдельное совещание, посвящённое вопросам борьбы с пожарами и паводками.