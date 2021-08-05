НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал причину масштабных пожаров и паводков в России

Глава государства рассказал, что среднегодовая температура воздуха в стране стала расти в 2,8 раза быстрее.

5 августа, 13:36
<p>Кадр из видео © Пресс-служба Авиалесоохраны</p>

Кадр из видео © Пресс-служба Авиалесоохраны

Масштабы пожаров и паводков на территории Российской Федерации связаны с изменением климата, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Всё это в значительной степени связано с изменением климата — глобальным и в нашей стране", — сказал глава государства.

Президент рассказал, что среднегодовая температура воздуха в стране стала расти в 2,8 раза быстрее. Эта тенденция наблюдается последние 44 года. Глава государства также сообщил, что 6 августа проведёт отдельное совещание, посвящённое вопросам борьбы с пожарами и паводками.

Байкал накрыл дым от лесных пожаров в Сибири

Байкал накрыл дым от лесных пожаров в Сибири

Ранее климатолог предрёк России "смертельные волны" жары. Одним из главных негативных последствий этого явления для здоровья людей будут тёплые ночи — когда температура превышает +20 градусов и организм просто не успевает отдохнуть.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Подъезжайте прямо сейчас": Путин позвал главу Минтранса в Кремль для срочного разговора

сегодня в 14:06

Байкал накрыл дым от лесных пожаров в Сибири

сегодня в 11:46

"Воинственный народ": Китайцев шокировали "жёсткие" русские закуски

сегодня в 13:47

Победы в борьбе и боксе, досада в прыжках с шестом: Итоги 13-го дня Олимпиады в Токио

сегодня в 14:24

Дочь рэпера Dr. Dre стала бездомной и теперь ночует в арендованной машине, несмотря на миллионы отца

сегодня в 14:22

Новости партнеров

Layer 1