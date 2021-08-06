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Глава МЧС назвал размер ущерба от паводков в 2021 году

Министр отметил, что от природных затоплений пострадали более 440 населённых пунктов в 63 регионах. При этом 29 поселений до сих пор подтоплены.

6 августа, 15:36
<p>Фото © ТАСС / МЧС Забайкальского края</p>

Фото © ТАСС / МЧС Забайкальского края

Суммарный ущерб от паводков в России за 2021 год составил 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По мнению специалистов, предварительный суммарный ущерб от паводков за 7 месяцев этого года уже оценивается в 7,5 миллиарда рублей", — сообщил министр.

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Зиничев также отметил, что с начала года паводком было затронуто более 440 населённых пунктов в 63 регионах России. При этом на сегодняшний день в 29 поселениях остаются подтопленными 63 жилых дома, 19 дачных жилищ, 1247 приусадебных участков, один низководный мост и 23 участка автомобильных дорог.

Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке. Также глава кабмина поручил быстрее достроить гидротехнические сооружения в Еврейской автономной области, в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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