Путин указал на наличие сбоев при борьбе с природными ЧС. Видео © LIFE

Власти научились быстро реагировать на природные чрезвычайные ситуации (ЧС), однако сбои всё-таки случаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.

"Мы научились достаточно оперативно реагировать [на природные ЧС], но всё-таки сбои имеют место быть, люди страдают", — сказал глава государства.

В России нормативная база, как и система административных действий, отработана, отметил Путин. Тем не менее, по его словам, в связи с природными пожарами к организации лесного хозяйства есть некоторые вопросы. В частности, они касаются внимательного отношения к особенностям территорий и инфраструктуры регионов.