"Люди страдают": Путин указал на наличие сбоев при борьбе с природными ЧС
В России нормативная база, как и система административных действий, отработана, отметил глава государства. Тем не менее, по его словам, к организации лесного хозяйства есть некоторые вопросы.
Путин указал на наличие сбоев при борьбе с природными ЧС. Видео © LIFE
Власти научились быстро реагировать на природные чрезвычайные ситуации (ЧС), однако сбои всё-таки случаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах и о ходе ликвидации их последствий.
"Мы научились достаточно оперативно реагировать [на природные ЧС], но всё-таки сбои имеют место быть, люди страдают", — сказал глава государства.
В России нормативная база, как и система административных действий, отработана, отметил Путин. Тем не менее, по его словам, в связи с природными пожарами к организации лесного хозяйства есть некоторые вопросы. В частности, они касаются внимательного отношения к особенностям территорий и инфраструктуры регионов.
Ранее Лайф сообщал, что глава государства назвал регионы РФ, которые наиболее пострадали от лесных пожаров. По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область.
Напомним, в июле Челябинскую область охватили мощные лесные пожары. Пламя уничтожило более 70 домов, общая площадь горения составила 14 тысяч гектаров. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. В МЧС сравнили пожары в регионе с огненным штормом. Возможная причина такого масштабного стихийного бедствия — сухие грозы.
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