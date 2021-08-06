На Украине планируют разрешить расчёты криптовалютой

На Украине собираются узаконить криптоактивы и виртуальную гривну. Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению в парламенте. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT страны Александр Борняков в интервью изданию "Минфин".

"В нашем законопроекте чётко прописано, что криптовалюты не являются платёжным средством, однако допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство на Украине точно так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки", — отметил замминистра.

По его словам, новый закон позволит легализировать виртуальные активы и сделает их привычным явлением для властей и общества. Борняков отметил, что, согласно документу, компании смогут предоставлять услуги для конвертаций криптовалюты, ей можно будет рассчитываться, но через посредника.