Площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, превысила 6 млн га
Эта цифра сравнима с площадью таких государств, как Латвия или Литва, в два раза превышает площадь Бельгии или в три раза — площадь Словении.
Площадь лесов, пройденная огнём с начала пожароопасного сезона в России, превысила шесть миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий.
Отметим, что эта площадь сравнима с площадью таких государств, как Латвия (6,2 млн га) или Литва (6,3 млн га), в два раза превышает площадь Бельгии (3 млн га) или в три раза — площадь Словении (2 млн га).
"С начала пожароопасного периода на территории Российской Федерации возникло более 11 тысяч очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила свыше 6 млн га", — доложил министр.
Ранее Владимир Путин осмотрел с вертолёта районы, которые пострадали от природных пожаров в Челябинской области. Главу государства сопровождали губернатор Алексей Текслер, руководитель МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Напомним, что мощные лесные пожары охватили регион в июле. Пламя уничтожило более 70 домов, погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. В МЧС сравнили пожары в регионе с огненным штормом.
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