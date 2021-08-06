Площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, превысила 6 млн га

Площадь лесов, пройденная огнём с начала пожароопасного сезона в России, превысила шесть миллионов гектаров. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отметим, что эта площадь сравнима с площадью таких государств, как Латвия (6,2 млн га) или Литва (6,3 млн га), в два раза превышает площадь Бельгии (3 млн га) или в три раза — площадь Словении (2 млн га).

"С начала пожароопасного периода на территории Российской Федерации возникло более 11 тысяч очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила свыше 6 млн га", — доложил министр.