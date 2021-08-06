Восемь российских авиакомпаний допустили к полётам на курорты Египта
Летать будут "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7, Azur Air, "Нордстар","Смартавиа", Royal Flight и Nordwind.
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Восемь российских авиакомпаний получили допуски на выполнение полётов из Москвы и других городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом в пятницу сообщает Росавиация. Летать будут "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7, Azur Air, "Нордстар", "Смартавиа", Royal Flight и Nordwind.
В Росавиации уточнили, что указанные перевозчики смогут открыть полёты, как только частота выполнения рейсов по направлениям будет увеличена оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.
Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта, который действовал с 2015 года. Также отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города Хургада и Шарм-эль-Шейх.
А ранее туроператоры обратились с открытым письмом к главе оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть восстановление чартерных авиаперевозок на курорты Египта. В письме было отмечено, что Египет является одним из популярных у российских граждан туристических направлений, но с этой страной только недавно разрешили регулярное авиасообщение, что, по мнению АТОР, существенно ограничивает объём перевозок и снижает возможности туроператоров по выполнению обязательств перед потребителями.
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