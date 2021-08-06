Восемь российских авиакомпаний допустили к полётам на курорты Египта

Восемь российских авиакомпаний получили допуски на выполнение полётов из Москвы и других городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом в пятницу сообщает Росавиация. Летать будут "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7, Azur Air, "Нордстар", "Смартавиа", Royal Flight и Nordwind.

В Росавиации уточнили, что указанные перевозчики смогут открыть полёты, как только частота выполнения рейсов по направлениям будет увеличена оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта, который действовал с 2015 года. Также отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города Хургада и Шарм-эль-Шейх.