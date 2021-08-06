У видеокамеры на здании изолятора в Истре оказались перерезаны провода
Устройство могло заснять момент побега пяти заключённых. Один из них — предполагаемый убийца "колбасного короля".
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В Истре у камеры видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания (ИВС), откуда сбежали пятеро заключённых, оказались перерезаны провода. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента с места событий.
Отмечается, что устройство направлено на ворота. Однако некоторые его провода перерезаны, а несколько — обмотаны изолентой. Сообщается, что нет информации по состоянию камеры, также неизвестно, засняла ли она момент побега заключённых.
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Напомним, этим утром пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди (его подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова).
Также Лайф воссоздал хронологию побега арестантов: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. На данный момент известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Далее их след потерялся. Однако на сбежавших поступили ориентировки в полицию Петербурга и Ленобласти.
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