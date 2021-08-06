У видеокамеры на здании изолятора в Истре оказались перерезаны провода

В Истре у камеры видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания (ИВС), откуда сбежали пятеро заключённых, оказались перерезаны провода. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента с места событий.

Отмечается, что устройство направлено на ворота. Однако некоторые его провода перерезаны, а несколько — обмотаны изолентой. Сообщается, что нет информации по состоянию камеры, также неизвестно, засняла ли она момент побега заключённых.