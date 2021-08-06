"Локомотив" в меньшинстве ушёл от поражения в матче чемпионата России с "Уфой"

Московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в стартовом матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ключевой эпизод произошёл в добавленное к первому тайму время. Главный арбитр Иван Сиденков после длительного просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота гостей за фол Дмитрия Баринова против Филипа Мрзляка. К тому же полузащитник сборной России за своё нарушение получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Пенальти реализовал Олег Иванов, в межсезонье перешедший в "Уфу" из грозненского "Ахмата". Вратарь "Локомотива" Гильерме до мяча не дотянулся. В итоге команды в первом тайме переиграли восемь минут.

🟥 Баринов натворил дел. Привез пенальти и схватил красную на последней минуте тайма.



Иванов – наказал. pic.twitter.com/a7zbq2kkOW — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 6, 2021

Окончательный счёт на 73-й минуте установил белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович. Отметим, что футболист вышел на замену в середине второго тайма.

Лисакович классно положил издали. Такой гол нужно пересмотреть минимум три раза 👌🏻 pic.twitter.com/gcuWF4z8T3 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 6, 2021

"Локомотив" впервые в сезоне потерял очки. Набрав семь баллов, железнодорожники вышли на первое место в первенстве, но всем их конкурентам ещё предстоит провести матчи третьего тура. В активе "Уфы" одно очко и 12-я строчка в таблице.