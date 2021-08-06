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"Локомотив" в меньшинстве ушёл от поражения в матче чемпионата России с "Уфой"

Весь второй тайм столичная команда провела вдесятером из-за удаления Дмитрия Баринова.

6 августа, 16:04
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в стартовом матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ключевой эпизод произошёл в добавленное к первому тайму время. Главный арбитр Иван Сиденков после длительного просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота гостей за фол Дмитрия Баринова против Филипа Мрзляка. К тому же полузащитник сборной России за своё нарушение получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Пенальти реализовал Олег Иванов, в межсезонье перешедший в "Уфу" из грозненского "Ахмата". Вратарь "Локомотива" Гильерме до мяча не дотянулся. В итоге команды в первом тайме переиграли восемь минут.

Окончательный счёт на 73-й минуте установил белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович. Отметим, что футболист вышел на замену в середине второго тайма.

"Локомотив" впервые в сезоне потерял очки. Набрав семь баллов, железнодорожники вышли на первое место в первенстве, но всем их конкурентам ещё предстоит провести матчи третьего тура. В активе "Уфы" одно очко и 12-я строчка в таблице.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 3-й тур

"Уфа" — "Локомотив" — 1:1

Голы: Иванов, с пенальти 45+8' (1:0), Лисакович 73' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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