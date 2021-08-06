Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин рассказал о планах на новом посту
Наставник отметил, что ему неизвестно, кто предложил его кандидатуру, однако не исключил, что это мог быть его предшественник Валерий Карпин.
Юрий Сёмин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Легендарный наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин, который стал главным тренером футбольного клуба "Ростов", рассказал, что планирует привести команду к достойному итогу. Такими целями он поделился в эфире радио "Комсомольская правда".
"Просто хотелось бы хорошего результата и чтобы болельщики получали удовольствие", — сказал Сёмин, отвечая на вопрос, добавит ли он "южного" драйва своим новым подопечным.
Тренер также отметил, что ему неизвестно точно, кто предложил его кандидатуру. Он добавил, что вариант, что это был бывший учитель ростовчан Валерий Карпин, вполне возможен.
Ранее сообщалось, что легенда "Локомотива" Юрий Сёмин стал главным тренером "Ростова". До этого команду покинул Валерий Карпин, который стал наставником сборной России и решил сосредоточиться на работе в ней.
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