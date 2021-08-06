Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин рассказал о планах на новом посту

Легендарный наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин, который стал главным тренером футбольного клуба "Ростов", рассказал, что планирует привести команду к достойному итогу. Такими целями он поделился в эфире радио "Комсомольская правда".

"Просто хотелось бы хорошего результата и чтобы болельщики получали удовольствие", — сказал Сёмин, отвечая на вопрос, добавит ли он "южного" драйва своим новым подопечным.

Тренер также отметил, что ему неизвестно точно, кто предложил его кандидатуру. Он добавил, что вариант, что это был бывший учитель ростовчан Валерий Карпин, вполне возможен.