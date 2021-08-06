Небензя заявил о риске проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию

Страны Центральной Азии обеспокоены возможностью проникновения боевиков из Афганистана под видом беженцев. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя. Он уточнил, что Россия находится в контакте с центральноазиатскими странами по этой проблеме.

"Риск проникновения боевиков в Центральную Азию под видом беженцев вызывает обеспокоенность у стран региона", — отметил дипломат.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона.

Ранее в пятницу боевики радикального движения "Талибан"* убили афганского чиновника возле Посольства России в Кабуле. Сотрудники российского диппредставительства находятся в безопасности, никто из них не пострадал.