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Небензя заявил о риске проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию

Представители радикальных движений могут оказаться на территории сопредельных с Россией стран под видом беженцев, предупредил дипломат.

6 августа, 16:15

Фото © МИД РФ

Страны Центральной Азии обеспокоены возможностью проникновения боевиков из Афганистана под видом беженцев. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя. Он уточнил, что Россия находится в контакте с центральноазиатскими странами по этой проблеме.

"Риск проникновения боевиков в Центральную Азию под видом беженцев вызывает обеспокоенность у стран региона", — отметил дипломат.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона.

Ранее в пятницу боевики радикального движения "Талибан"* убили афганского чиновника возле Посольства России в Кабуле. Сотрудники российского диппредставительства находятся в безопасности, никто из них не пострадал.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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