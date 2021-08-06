Профессор рассказал, может ли человек одновременно заразиться ковидом и гриппом

Коронавирус способен поразить организм человека, даже если тот уже болеет гриппом. Об этом сообщил руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза НМИЦ кардиологии Минздрава России доктор медицинских наук, профессор Игорь Сергиенко.

"Единственное, что может снизить риск заболеть коронавирусной инфекцией, — это изоляция человека, заболевшего гриппом, что уменьшает шансы заболеть [ковидом] из-за уменьшения количества контактов", — приводит ТАСС его слова.

Профессор пояснил, что вирус проникает в организм, используя специальные рецепторы. Однако, по его словам, это вовсе не означает того, что другая инфекция после этого не сможет подкосить иммунитет. При этом Сергиенко отметил, что на сегодняшний день нет никаких научных подтверждений того, что заболевший гриппом не может заболеть ковидом.