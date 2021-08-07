Иммунологи рассказали о важных моментах в лечении ковида

Пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо лечить по общим принципам, но при этом не забывать применять индивидуальный подход. Такого мнения придерживается специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Я пациентов всегда лечу индивидуально. Конечно, по общим принципам, в соответствии с патогенезом болезни, но индивидуально с учётом особенностей пациента. Это самый важный момент в лечении, не стоит всем всё одинаковое назначать", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Другой специалист — врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков — отметил, что при лечении необходимо не давать вирусу размножиться, перейти болезни в острую фазу.

"Самый важный момент — не дать вирусу размножиться. Вовремя поставить диагноз. Главное, индийскому штамму коронавирусной инфекции не дать поразить большое количество органов-мишеней в нашем организме", — уточнил собеседник агентства.