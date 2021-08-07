Иммунологи рассказали о важных моментах в лечении ковида
По мнению медика, назначение какой-то общей схемы не приносит должного результата.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр
Пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо лечить по общим принципам, но при этом не забывать применять индивидуальный подход. Такого мнения придерживается специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
"Я пациентов всегда лечу индивидуально. Конечно, по общим принципам, в соответствии с патогенезом болезни, но индивидуально с учётом особенностей пациента. Это самый важный момент в лечении, не стоит всем всё одинаковое назначать", — сказал он в беседе с Ura.ru.
Другой специалист — врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков — отметил, что при лечении необходимо не давать вирусу размножиться, перейти болезни в острую фазу.
"Самый важный момент — не дать вирусу размножиться. Вовремя поставить диагноз. Главное, индийскому штамму коронавирусной инфекции не дать поразить большое количество органов-мишеней в нашем организме", — уточнил собеседник агентства.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за новых штаммов. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые, отметил глава ведомства.
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