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Иммунологи рассказали о важных моментах в лечении ковида

По мнению медика, назначение какой-то общей схемы не приносит должного результата.

6 августа, 21:55
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо лечить по общим принципам, но при этом не забывать применять индивидуальный подход. Такого мнения придерживается специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Я пациентов всегда лечу индивидуально. Конечно, по общим принципам, в соответствии с патогенезом болезни, но индивидуально с учётом особенностей пациента. Это самый важный момент в лечении, не стоит всем всё одинаковое назначать", сказал он в беседе с Ura.ru.

Другой специалист — врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков — отметил, что при лечении необходимо не давать вирусу размножиться, перейти болезни в острую фазу.

"Самый важный момент — не дать вирусу размножиться. Вовремя поставить диагноз. Главное, индийскому штамму коронавирусной инфекции не дать поразить большое количество органов-мишеней в нашем организме", уточнил собеседник агентства.

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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за новых штаммов. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые, отметил глава ведомства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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