Посол России в США Анатолий Антонов назвал инсинуациями сообщения о том, что Россия якобы пытается убедить американцев не проходить вакцинацию от коронавируса.

"Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией", — приводит пресс-служба посольства слова посла.

Он отметил, что важны совместные усилия по расширению вакцинации. Нужно решать вопросы о доступности вакцин, средств защиты, их справедливого распределения. Антонов подчеркнул, что Россия готова к такой работе со всеми партнёрами, в том числе США.

"Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией", — заключил посол, призвав американские СМИ не тиражировать сплетни и домыслы.