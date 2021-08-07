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"Инсинуации": Антонов ответил на заявления о попытках РФ отговорить американцев от вакцинации

Российский дипломат призвал средства массовой информации США не тиражировать сплетни и домыслы.

6 августа, 22:42
<p>Фото © ТАСС \ EPA</p>

Фото © ТАСС \ EPA

Посол России в США Анатолий Антонов назвал инсинуациями сообщения о том, что Россия якобы пытается убедить американцев не проходить вакцинацию от коронавируса.

"Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией", — приводит пресс-служба посольства слова посла.

Он отметил, что важны совместные усилия по расширению вакцинации. Нужно решать вопросы о доступности вакцин, средств защиты, их справедливого распределения. Антонов подчеркнул, что Россия готова к такой работе со всеми партнёрами, в том числе США.

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"Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией", — заключил посол, призвав американские СМИ не тиражировать сплетни и домыслы.

Также ранее посол Анатолий Антонов призывал США перестать лукавить и возобновить диалог по визам.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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