Заявление Госдепа США о наблюдателях ОБСЕ на выборах в России вызывает ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Такого мнения придерживается посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, критикуя заявление американского дипведомства. Он отметил, что "заявление Госдепартамента, мягко говоря, вызывает недоумение".

"Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ — прим. ред) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов — исключительно выбор БДИПЧ",— заявил Антонов, слова которого приводятся на странице российской дипмиссии в социальной сети"Фейсбук".

Ранее Госдеп заявил, что сожалеет в связи с отказом ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму. Вместе с тем глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что международное сообщество всё равно планирует отслеживать процесс выборов в российский парламент.