"Вызывает недоумение": Антонов ответил на заявление Госдепа по поводу ОБСЕ и российских выборах
Дипломат пожелал, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Заявление Госдепа США о наблюдателях ОБСЕ на выборах в России вызывает ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Такого мнения придерживается посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, критикуя заявление американского дипведомства. Он отметил, что "заявление Госдепартамента, мягко говоря, вызывает недоумение".
"Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ — прим. ред) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов — исключительно выбор БДИПЧ",— заявил Антонов, слова которого приводятся на странице российской дипмиссии в социальной сети"Фейсбук".
Ранее Госдеп заявил, что сожалеет в связи с отказом ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму. Вместе с тем глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что международное сообщество всё равно планирует отслеживать процесс выборов в российский парламент.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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