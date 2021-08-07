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Более 40 мигрантов погибли на пути в Испанию

По данным правозащитников, за последние полгода умерло более 2000 человек, которые пытались доплыть до Европы в поисках новой жизни.

6 августа, 21:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Более 40 мигрантов погибли в результате кораблекрушения у берегов Дахлы. Об этом сообщила пресс-секретарь испанской неправительственной организации Caminando Fronteras Елена Малено в "Твиттере".

По её словам, лодка с мигрантами направлялась к испанским Канарским островам, но перевернулась через полчаса после того, как отошла от берега. По данным Малено, погибли 30 женщин, восемь детей и четверо мужчин, десятерым удалось выжить.

"В конце концов были спасены только десять человек, в том числе шесть женщин и четыре мужчины. Одна из выживших — мать, которая рассказала нам о кораблекрушении и потеряла в нём двоих детей", — написала правозащитница.

По словам выжившей, тело её дочери — единственное, что было найдено до сих пор. Она сообщила, что завтра будет опознание в морге, "и что её единственное желание — похоронить её с достоинством".

"На границе люди каждый день сталкиваются со смертью. По этой причине мы не прекращаем требовать процессов истины, возмещения ущерба, справедливости и неповторения", — отметила Елена Малено.

Согласно данным правозащитников, за первые шесть месяцев 2021 года на пути к Испании погибли 2087 мигрантов.

В Средиземном море утонули разом 130 мигрантов

В Средиземном море утонули разом 130 мигрантов

Отметим, что такие трагедии действительно не редкость. Мигранты из стран Африки пытаются переплыть Средиземное море на ветхих, не предназначенных для этого лодках и судах, зачастую гибнут. Когда же их удаётся спасти, не все государства ЕС выражают готовность принять нелегалов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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