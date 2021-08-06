Суд уменьшил сроки осуждённым по делу о теракте в метро Петербурга
Наказание символически снизили нескольким фигурантам из одиннадцати.
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Сроки заключения некоторым фигурантам уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошёл в апреле 2017 года, снижены. Соответствующее решение принял Апелляционный военный суд.
"Апелляционным определением приговор суда первой инстанции изменён в части назначенного наказания некоторым осуждённым. Наказание снижено", — говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов Петербурга.
Согласно новому приговору, Акрам Азимов вместо 28 лет отсидит в тюрьме 27 лет и 10 месяцев, а Содик Ортиков вместо 22 лет будет отбывать наказание в колонии на протяжении 21 года и 11 месяцев.
Напомним, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт – 2" Петербургского метрополитена произошёл взрыв, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить.
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