Суд уменьшил сроки осуждённым по делу о теракте в метро Петербурга

Сроки заключения некоторым фигурантам уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошёл в апреле 2017 года, снижены. Соответствующее решение принял Апелляционный военный суд.

"Апелляционным определением приговор суда первой инстанции изменён в части назначенного наказания некоторым осуждённым. Наказание снижено", — говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Согласно новому приговору, Акрам Азимов вместо 28 лет отсидит в тюрьме 27 лет и 10 месяцев, а Содик Ортиков вместо 22 лет будет отбывать наказание в колонии на протяжении 21 года и 11 месяцев.