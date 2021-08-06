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"Грозное оружие": Рогозин назвал ракетный комплекс "Сармат" гарантией мирной жизни

Ранее министр обороны сообщил о начале лётных испытаний баллистической ракеты (МБР) РС-28 уже в текущем году.

6 августа, 20:31
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12169081@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал гарантией мирной жизни на ближайшие десятилетия новейшую российскую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) шахтного базирования "Сармат".

"Коллектив "Красмаша" действительно бьётся за "Сармат", понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проанонсировал испытания российской ракеты, прозванной на Западе "Сатаной". Он сообщил, что лётные испытания "Сармата" начнутся уже в текущем году и завершатся в следующем.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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