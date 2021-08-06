Сжиженный газ подорожал на бирже на фоне аварии на заводе "Газпрома"
Случилось это на фоне уже наметившегося подъёма цены — с начала 2021 года биржевые котировки выросли вдвое и составили 46 тысяч рублей за тонну.
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Резкое поднятие биржевых котировок сжиженных углеводородных газов (СУГ) по территориальному индексу отчасти связано с аварией на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем. Об этом заявляют опрошенные ТАСС эксперты.Только в течение суток после инцидента цена возросла на 6,7%, а в общей сложности с начала года котировки выросли вдвое.
Как говорит управляющий партнёр компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко в беседе с агентством, одна из основных причин — ажиотаж закупок, который связан с сокращением поставок крупным производителям на август.
"Потребители ждали снижения цены в августе, и многие оказались без запасов. СУГ вообще сложно хранить долго, и резервуарный парк небольшой совсем, очень мало ёмкостей для хранения", — пояснил эксперт.
Основным фактором пятничного роста цен на СУГ аварию на заводе "Газпрома" называет и вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Он напомнил, что Сургутский ЗСК является основным поставщиком СУГ на внутреннем рынке.
"Этот технологический коллапс, который произошёл, на фоне отсутствия информации и от регуляторов, и от производителя, каким образом это всё скажется, привёл к тому, что люди напугались и стали потенциально закупать больше СУГ", — отметил он.
Напомним, что 5 августа под Новым Уренгоем возник пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту. Предприятие принадлежит ООО "Газпром переработка". В результате пожара никто не пострадал, но на время тушения все работы на объекте были прекращены. Из-за пожара прокачка через газопровод "Ямал — Европа" снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9–2,1 миллиона кубометров газа, а после 18:00 мск четверга приём упал до одного миллиона кубометров в час.
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