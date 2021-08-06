Сжиженный газ подорожал на бирже на фоне аварии на заводе "Газпрома"

Резкое поднятие биржевых котировок сжиженных углеводородных газов (СУГ) по территориальному индексу отчасти связано с аварией на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем. Об этом заявляют опрошенные ТАСС эксперты.Только в течение суток после инцидента цена возросла на 6,7%, а в общей сложности с начала года котировки выросли вдвое.

Как говорит управляющий партнёр компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко в беседе с агентством, одна из основных причин — ажиотаж закупок, который связан с сокращением поставок крупным производителям на август.

"Потребители ждали снижения цены в августе, и многие оказались без запасов. СУГ вообще сложно хранить долго, и резервуарный парк небольшой совсем, очень мало ёмкостей для хранения", — пояснил эксперт.

Основным фактором пятничного роста цен на СУГ аварию на заводе "Газпрома" называет и вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Он напомнил, что Сургутский ЗСК является основным поставщиком СУГ на внутреннем рынке.

"Этот технологический коллапс, который произошёл, на фоне отсутствия информации и от регуляторов, и от производителя, каким образом это всё скажется, привёл к тому, что люди напугались и стали потенциально закупать больше СУГ", — отметил он.