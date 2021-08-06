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В Париже скончалась журналист и правозащитница Арина Гинзбург

Писатель Дмитрий де Кошко отметил, что её смерть стала огромной утратой для всего литературного мира Франции.

6 августа, 19:50
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=4747179875299168&set=pcb.4747181181965704" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Гохман</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Гохман

В Париже на 83-м году жизни умерла филолог, правозащитница, журналист, жена диссидента Александра Гинзбурга (1936–2002) Арина Гинзбург. Об этом в своём аккаунте 6 августа сообщил журналист Михаил Гохман.

"Я очень любил Алика и Арину, любил их дом в 12-м районе Парижа. Я счастлив, что я знал их, работал с ними, и мне очень горько, что их обоих уже нет. Теперь буду навещать их на Пер-Лашез. И помнить. Всегда", — написал он в "Фейсбуке".

В 1960–1967 годах Арина Гинзбург работала в МГУ на кафедре русского языка для иностранцев. В 1968 году приняла участие в петиционной кампании вокруг "Процесса четырёх" (Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой). С 1974 года участвовала в деятельности Фонда помощи политзаключённым, а позже была его распорядителем. В Париж она уехала за высланным мужем Александром Гинзбургом в 1980 году. Там она работала журналистом.

Французский писатель Дмитрий де Кошко в интервью ТАСС назвал смерть Гинзбург "утратой для всей русской диаспоры во Франции". Он отметил, что она помогла газете "Русская мысль" продолжить существование". "Она была прекрасным журналистом, настоящим интеллектуалом. С её смертью уходит часть истории русского литературного Парижа", — отметил Дмитрий де Кошко.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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