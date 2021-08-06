Майкл Калви приговорён к 5,5 года условно
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok признан виновным по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Фото © Пресс-служба Мосгорсуда
Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти с половиной годам условно по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. При этом гособвинение запрашивало для Калви наказание в шесть лет колонии условно, топ-менеджеру Филиппу Дельпалю прокурор просил дать пять лет условно.
Условные сроки получили все фигуранты дела. Так, партнёры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян по 4,5 года. Директор фонда по инвестициям Иван Зюзин приговорён к пяти годам условно, экс-управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов и глава компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров - к четырём годам. Меньше всех получил бывший директор банка "Восточный" Александр Кордичев - 3,5 года условно.
Что касается Калви, суд снял арест с его счетов и имущества, наложенный на стадии предварительного следствия.
Напомним, в феврале 2019 года основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходят топ-менеджер — француз Филипп Дельпаль — и ещё пять человек, они тоже были задержаны.
Ранее инвестор выступил с последним словом, он заявил, что все свидетельства и показания, озвученные в ходе процесса, доказывают, что он и его коллеги "действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков".
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