Майкл Калви приговорён к 5,5 года условно

Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти с половиной годам условно по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. При этом гособвинение запрашивало для Калви наказание в шесть лет колонии условно, топ-менеджеру Филиппу Дельпалю прокурор просил дать пять лет условно.

Условные сроки получили все фигуранты дела. Так, партнёры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян по 4,5 года. Директор фонда по инвестициям Иван Зюзин приговорён к пяти годам условно, экс-управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов и глава компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров - к четырём годам. Меньше всех получил бывший директор банка "Восточный" Александр Кордичев - 3,5 года условно.

Что касается Калви, суд снял арест с его счетов и имущества, наложенный на стадии предварительного следствия.

Напомним, в феврале 2019 года основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходят топ-менеджер — француз Филипп Дельпаль — и ещё пять человек, они тоже были задержаны.