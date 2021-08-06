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Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой России

Глава государства отметил, что это было советским штампом, "но на самом деле так оно и есть".

6 августа, 19:18
<p>Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что рабочий класс по-прежнему является ведущей политической силой России. Об этом глава государства сказал на встрече с работниками и строителями нового завода "Цемикс" в Башкирии.

"У нас давно это повелось, всё время говорили, что рабочий класс у нас — ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", — сказал Путин.

Путин принял участие в запуске цементного завода "Цемикс" в Башкирии

Путин принял участие в запуске цементного завода "Цемикс" в Башкирии

Он отметил, что компетенция в рабочих специальностях разная, "но в целом тенденция к усложнению рабочих профессий". Например, современному рабочему зачастую нужны инженерные навыки. Также сегодня рабочие, как отметил президент, трудятся в сфере и искусственного интеллекта, больших данных, имеют дело с беспилотной техникой.

Ранее сегодня Владимир Путин также поручил не допустить снижения доходов малообеспеченных россиян. Ответственным за это поручение назначено Правительство РФ, оно должно доложить о ситуации до 1 ноября.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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