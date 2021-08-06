Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой России

Президент РФ Владимир Путин считает, что рабочий класс по-прежнему является ведущей политической силой России. Об этом глава государства сказал на встрече с работниками и строителями нового завода "Цемикс" в Башкирии.

"У нас давно это повелось, всё время говорили, что рабочий класс у нас — ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", — сказал Путин.

Он отметил, что компетенция в рабочих специальностях разная, "но в целом тенденция к усложнению рабочих профессий". Например, современному рабочему зачастую нужны инженерные навыки. Также сегодня рабочие, как отметил президент, трудятся в сфере и искусственного интеллекта, больших данных, имеют дело с беспилотной техникой.