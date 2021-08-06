Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой России
Глава государства отметил, что это было советским штампом, "но на самом деле так оно и есть".
Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин считает, что рабочий класс по-прежнему является ведущей политической силой России. Об этом глава государства сказал на встрече с работниками и строителями нового завода "Цемикс" в Башкирии.
"У нас давно это повелось, всё время говорили, что рабочий класс у нас — ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", — сказал Путин.
Он отметил, что компетенция в рабочих специальностях разная, "но в целом тенденция к усложнению рабочих профессий". Например, современному рабочему зачастую нужны инженерные навыки. Также сегодня рабочие, как отметил президент, трудятся в сфере и искусственного интеллекта, больших данных, имеют дело с беспилотной техникой.
Ранее сегодня Владимир Путин также поручил не допустить снижения доходов малообеспеченных россиян. Ответственным за это поручение назначено Правительство РФ, оно должно доложить о ситуации до 1 ноября.
Комментариев: 0