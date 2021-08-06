В Дагестане арестовали местного жителя, задушившего жену во дворе дома

Суд по ходатайству следствия заключил под стражу жителя Махачкалы, подозреваемого в убийстве жены во дворе своего дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

По версии следствия, трагическое происшествие случилось 3 августа около 3:30. В это время 29-летний житель Махачкалы во дворе своего дома на проспекте Аметхана Султана в пылу ссоры со своей супругой умышленно задушил её.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Махачкалы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.