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В Дагестане арестовали местного жителя, задушившего жену во дворе дома

Следствие проводит необходимые действия, направленные на закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

6 августа, 19:17
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Суд по ходатайству следствия заключил под стражу жителя Махачкалы, подозреваемого в убийстве жены во дворе своего дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

По версии следствия, трагическое происшествие случилось 3 августа около 3:30. В это время 29-летний житель Махачкалы во дворе своего дома на проспекте Аметхана Султана в пылу ссоры со своей супругой умышленно задушил её.

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"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Махачкалы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция считает, что пилот задушил жену на глазах у дочки, потому что та узнала его преступную тайну

Полиция считает, что пилот задушил жену на глазах у дочки, потому что та узнала его преступную тайну

Ранее в Белгородской области присяжные оправдали медсестру, убившую мужа-инвалида. Коллегия встала на сторону женщины, которая не вынесла раздражительность супруга и задушила его. Дальнейшее судебное разбирательство продолжится без них.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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