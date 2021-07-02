Полиция считает, что пилот задушил жену на глазах у дочки, потому что та узнала его преступную тайну
Пилот вертолёта Хараламбос Анагностопулос, который на глазах у 11-месячной дочки задушил свою 20-летнюю жену Кэролайн Крауч в доме неподалёку от Афин, Греция, мог быть связан с преступным миром. И супруга отказалась это терпеть.
Правоохранители предполагают, что мужчина мог использовать вертолёт для контрабанды наркотиков, сотрудничая с картелями. Об этом, вероятно, случайно узнала его жена и решительно не одобрила занятие супруга.
С тех пор он стал контролировать Кэролайн во всём: отслеживал перемещения с помощью телефона, следовал за женой, когда она ходила к психотерапевту, опасаясь, что избранница расскажет лишнее. Девушка была настолько напугана, что дважды проверяла, заперта ли дверь в кабинет врача, боясь, что муж может её услышать.
Связью с преступным миром полицейские объясняют и роскошный образ жизни, который вёл пилот. Недавно супруги устроили себе эффектный отдых в Дубае, купили землю за £47 тыс. (≈4,7 млн руб.) и спроектировали дом мечты за £140 тыс. (≈14 млн руб.), пишет The Sun. Отец Кэролайн рассказал, что у дочки было очень хорошо развито представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, и она сразу захотела бы бросить мужа, узнав о его наркобизнесе.
Я не убеждён, что это преступление, совершённое в припадке гнева, преступление на почве страсти. Я считаю, что оно было совершено преднамеренно
Фото © Facebook / Caroline Crouch
После того как пилот жестоко расправился со своей женой, он придумал версию о том, что на их дом напали грабители, которые и задушили девушку. Хараламбос принялся изображать убитого горем мужа, но в его рассказе следователи нашли несостыковки. В итоге мужчина признался в злодеянии, заявив, что лишил жизни возлюбленную под воздействием эмоций. Якобы у пары возник конфликт, когда Кэролайн собиралась уйти от мужа.
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