Полиция считает, что пилот задушил жену на глазах у дочки, потому что та узнала его преступную тайну

Пилот вертолёта Хараламбос Анагностопулос, который на глазах у 11-месячной дочки задушил свою 20-летнюю жену Кэролайн Крауч в доме неподалёку от Афин, Греция, мог быть связан с преступным миром. И супруга отказалась это терпеть.