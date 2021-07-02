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Полиция считает, что пилот задушил жену на глазах у дочки, потому что та узнала его преступную тайну

Пилот вертолёта Хараламбос Анагностопулос, который на глазах у 11-месячной дочки задушил свою 20-летнюю жену Кэролайн Крауч в доме неподалёку от Афин, Греция, мог быть связан с преступным миром. И супруга отказалась это терпеть.

2 июля, 15:30

Фото © Instagram / _carolinecrouch, Facebook / Caroline Crouch

Правоохранители предполагают, что мужчина мог использовать вертолёт для контрабанды наркотиков, сотрудничая с картелями. Об этом, вероятно, случайно узнала его жена и решительно не одобрила занятие супруга.

Фото © Instagram / _carolinecrouch, Facebook / Caroline Crouch

Фото © Instagram / _carolinecrouch, Facebook / Caroline Crouch

С тех пор он стал контролировать Кэролайн во всём: отслеживал перемещения с помощью телефона, следовал за женой, когда она ходила к психотерапевту, опасаясь, что избранница расскажет лишнее. Девушка была настолько напугана, что дважды проверяла, заперта ли дверь в кабинет врача, боясь, что муж может её услышать.

Фото © Instagram / _carolinecrouch, Facebook / Caroline Crouch

Фото © Instagram / _carolinecrouch, Facebook / Caroline Crouch

Связью с преступным миром полицейские объясняют и роскошный образ жизни, который вёл пилот. Недавно супруги устроили себе эффектный отдых в Дубае, купили землю за £47 тыс. (≈4,7 млн руб.) и спроектировали дом мечты за £140 тыс. (≈14 млн руб.), пишет The Sun. Отец Кэролайн рассказал, что у дочки было очень хорошо развито представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, и она сразу захотела бы бросить мужа, узнав о его наркобизнесе.

Я не убеждён, что это преступление, совершённое в припадке гнева, преступление на почве страсти. Я считаю, что оно было совершено преднамеренно

Танассис Катинеропулос, полицейский

Фото © Facebook / Caroline Crouch

Фото © Facebook / Caroline Crouch

После того как пилот жестоко расправился со своей женой, он придумал версию о том, что на их дом напали грабители, которые и задушили девушку. Хараламбос принялся изображать убитого горем мужа, но в его рассказе следователи нашли несостыковки. В итоге мужчина признался в злодеянии, заявив, что лишил жизни возлюбленную под воздействием эмоций. Якобы у пары возник конфликт, когда Кэролайн собиралась уйти от мужа.

Муж в слезах рассказывал, как грабители задушили жену на глазах у дочки, но убийцей оказался он сам

Муж в слезах рассказывал, как грабители задушили жену на глазах у дочки, но убийцей оказался он сам

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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