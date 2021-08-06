Путин назвал Австрию одним из ключевых европейских партнёров России

Россия считает Австрию одним из ключевых партнёров в Европе. Об этом на церемонии открытия завода сухих строительных смесей "Цемикс" (входит в австрийскую группу компаний Lasselsberger) в Башкирии заявил президент РФ Владимир Путин.

"Австрия — один из наших ключевых партнёров в Европе, что подтверждает и участие представителей этой страны. Это было самое широкое её представительство — на Петербургском экономическом форуме, а также выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Себастьяна Курца", — сказал глава государства.

Путин отметил, что австрийские компании уже давно и уверенно работают на российском рынке. По его словам, около полутора тысяч таких предприятий ведут бизнес в РФ, а объём накопленных ими инвестиций составляет около шести миллиардов долларов. При этом президент уточнил, что большая часть этих инвестиций была вложена в обрабатывающие производства и технологичные отрасли, такие как машиностроение, энергетика и транспорт.

"Мы и дальше будем всемерно поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков и снимать любые барьеры для капиталовложений. Это даст нам дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и современных производств, а также позволит быстрее восстанавливать деловые связи, чтобы преодолеть негативные последствия пандемии", — добавил Путин.

Вместе с тем глава РФ поздравил участников церемонии с запуском завода "Цемикс", назвав этот проект "хорошим примером тесного инвестиционного сотрудничества между Россией и Австрией". Он выразил уверенность, что продукция мануфактуры будет высоко востребована на "эффективно и динамично развивающемся отечественном строительном рынке".

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц в видеообращении, показанном на церемонии открытия завода, назвал Россию одним из важнейших торговых партнёров республики.

"Российский рынок имеет для нас особое значение, ведь РФ является одним из важнейших торговых партнёров Австрии. Я рад, что благодаря вовлечённой работе передовых австрийских предприятий, таких как группа компаний Lasselsberger, мы сможем ещё больше укрепить наши устойчивые экономические связи", — сказал Курц.