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Британцы бурно отреагировали на высказывание дипломата РФ об учениях в Чёрном море

Подписчики Daily Express обвинили Россию в том, что она якобы демонстрирует свои силы. А некоторые сочли ненужным "тормошить медведя", так как это не приведёт ни к чему хорошему.

6 августа, 18:48
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/COM_SNMG2/status/1422794886793900032?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Commander SNMG2 </a></p>

Фото © Twitter / Commander SNMG2

Читатели британской газеты Daily Express устроили бурные обсуждения по поводу высказывания директора Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрия Пилипсона о военных учениях стран НАТО, проходящих вблизи российских границ. Дипломат заявил, что "тренировки", подобные недавним учениям Sea Breeze-2021, провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.

Высказывание Пилипсона возбудило неоднозначную реакцию среди читателей Daily Express. Некоторые из них даже приняли его слова за предупреждение.

Давайте и дальше злить медведя. Он придёт в ярость, а "лев" струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны "покорных" европейцев

CYPHER

Тормошить медведя на его же заднем дворе не может закончиться ничем хорошим

Barry UK

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Также комментаторы обвиняли Россию в том, что она якобы демонстрирует свои силы. По словам некоторых пользователей, РФ "постоянно проводит военные учения и агрессивно защищает свои права на проходы через проливы". А кто-то заявил, что Москва постоянно посылает "свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках" у берегов Великобритании.

Ранее сообщалось, что в США испугались гиперзвуковых ракет на российских подлодках, которые "угрожают НАТО". По словам автора журнала The National Interest Криса Осборна, подводные лодки скрываются под водой перед атакой, и это усложняет защиту.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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