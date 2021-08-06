Британцы бурно отреагировали на высказывание дипломата РФ об учениях в Чёрном море
Подписчики Daily Express обвинили Россию в том, что она якобы демонстрирует свои силы. А некоторые сочли ненужным "тормошить медведя", так как это не приведёт ни к чему хорошему.
Фото © Twitter / Commander SNMG2
Читатели британской газеты Daily Express устроили бурные обсуждения по поводу высказывания директора Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрия Пилипсона о военных учениях стран НАТО, проходящих вблизи российских границ. Дипломат заявил, что "тренировки", подобные недавним учениям Sea Breeze-2021, провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.
Высказывание Пилипсона возбудило неоднозначную реакцию среди читателей Daily Express. Некоторые из них даже приняли его слова за предупреждение.
Давайте и дальше злить медведя. Он придёт в ярость, а "лев" струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны "покорных" европейцев
Тормошить медведя на его же заднем дворе не может закончиться ничем хорошим
Также комментаторы обвиняли Россию в том, что она якобы демонстрирует свои силы. По словам некоторых пользователей, РФ "постоянно проводит военные учения и агрессивно защищает свои права на проходы через проливы". А кто-то заявил, что Москва постоянно посылает "свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках" у берегов Великобритании.
Ранее сообщалось, что в США испугались гиперзвуковых ракет на российских подлодках, которые "угрожают НАТО". По словам автора журнала The National Interest Криса Осборна, подводные лодки скрываются под водой перед атакой, и это усложняет защиту.
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