Читатели британской газеты Daily Express устроили бурные обсуждения по поводу высказывания директора Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрия Пилипсона о военных учениях стран НАТО, проходящих вблизи российских границ. Дипломат заявил, что "тренировки", подобные недавним учениям Sea Breeze-2021, провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.

Высказывание Пилипсона возбудило неоднозначную реакцию среди читателей Daily Express. Некоторые из них даже приняли его слова за предупреждение.

Давайте и дальше злить медведя. Он придёт в ярость, а "лев" струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны "покорных" европейцев CYPHER

Тормошить медведя на его же заднем дворе не может закончиться ничем хорошим Barry UK

Также комментаторы обвиняли Россию в том, что она якобы демонстрирует свои силы. По словам некоторых пользователей, РФ "постоянно проводит военные учения и агрессивно защищает свои права на проходы через проливы". А кто-то заявил, что Москва постоянно посылает "свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках" у берегов Великобритании.