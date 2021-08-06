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Под Волгоградом 13-летняя девочка погибла в ванной, отравившись угарным газом

Как рассказал эксперт, это вещество коварно тем, что быстро поражает нервную систему человека и изначально почти не ощущается физически. Однако всё же есть способы защититься от фатальных последствий.

6 августа, 18:33
<p>Фото © <a href="https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1598820/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК по Волгоградской области</a></p>

Фото © СУ СК по Волгоградской области

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки, которая отравилась угарным газом во время принятия ванны. Об этом сообщили в СУ СК по Волгоградской области.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 5 августа в посёлке Весёлая Балка. Старшая сестра нашла девочку в ванной уже без сознания и каких-либо признаков жизни. При этом в комнате вовсю работал обеспечивающий подачу горячей воды газовый котёл.

"По результатам проведённой судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пострадавшей наступила от отравления окисью углерода", — уточнили в Следкоме.

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Все причины и обстоятельства произошедшего правоохранителям ещё предстоит установить. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов, угарный газ весьма коварен, так как не имеет запаха и быстро поражает нервную систему человека.

"Без всякой видимой причины человек начинает терять ориентацию в пространстве, у него снижается активная нервная деятельность, смерть наступает от паралича дыхательных путей. Происходит сбой в системе дыхания", — приводит телеканал "360" слова специалиста.

Для того чтобы защитить себя от фатальных последствий, Кузнецов советует установить дома газоанализатор, который показывает превышение в воздухе предельно допустимой концентрации отравляющих веществ. Кроме того, необходимо своевременно менять газовое оборудование. По словам эксперта, современные устройства, в отличие от старых моделей, сделаны таким образом, что топливо сгорает в них полностью, не образуя отравляющей смеси.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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