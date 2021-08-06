Под Волгоградом 13-летняя девочка погибла в ванной, отравившись угарным газом

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки, которая отравилась угарным газом во время принятия ванны. Об этом сообщили в СУ СК по Волгоградской области.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 5 августа в посёлке Весёлая Балка. Старшая сестра нашла девочку в ванной уже без сознания и каких-либо признаков жизни. При этом в комнате вовсю работал обеспечивающий подачу горячей воды газовый котёл.

"По результатам проведённой судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пострадавшей наступила от отравления окисью углерода", — уточнили в Следкоме.

Все причины и обстоятельства произошедшего правоохранителям ещё предстоит установить. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов, угарный газ весьма коварен, так как не имеет запаха и быстро поражает нервную систему человека.

"Без всякой видимой причины человек начинает терять ориентацию в пространстве, у него снижается активная нервная деятельность, смерть наступает от паралича дыхательных путей. Происходит сбой в системе дыхания", — приводит телеканал "360" слова специалиста.

Для того чтобы защитить себя от фатальных последствий, Кузнецов советует установить дома газоанализатор, который показывает превышение в воздухе предельно допустимой концентрации отравляющих веществ. Кроме того, необходимо своевременно менять газовое оборудование. По словам эксперта, современные устройства, в отличие от старых моделей, сделаны таким образом, что топливо сгорает в них полностью, не образуя отравляющей смеси.