В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов

В России, по предварительным данным, в январе – июле 2021 года выдано более миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 3,1 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

"В январе – июле 2021 года в России, по предварительным данным, выдано более 1 миллиона ипотечных кредитов на 3,1 триллиона рублей, что превышает результаты за аналогичный период прошлого года на 35% в количественном выражении и на 62% в денежном", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2021-го была выдана 151 тысяча кредитов примерно на такую же сумму, как и в такой же период прошлого года, — 430 миллиардов рублей. В условиях повышения ставок по рыночным ипотечным продуктам поддержку рынку оказывают льготные программы с госучастием, в том числе льготная ипотека на новостройки, семейная ипотека, дальневосточная ипотека, выплата 450 тысяч рублей многодетным ипотечным заёмщикам. С помощью данных мер за семь месяцев 2021 года был решён жилищный вопрос, а также снижена нагрузка по ипотечному кредиту свыше 350 тысяч российских семей.

"При этом в фокусе внимания государства — семьи с детьми: специально для них с июля этого года по поручению президента расширены условия "Семейной ипотеки" — теперь льготная ипотечная ставка до 6% доступна и семьям с одним ребёнком, что окажет долгосрочное позитивное влияние на демографическую ситуацию в стране", — цитирует пресс-служба руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Кроме того, согласно итогам 2021 года, в России будет выдано 1,7–1,8 миллиона ипотечных кредитов на сумму 4,6–4,8 триллиона рублей. Это сопоставляется с рекордными данными прошлого года.