В Белоруссии из-за санкций приостановили продажи IQOS
При этом во втором квартале 2021 года компания Philip Morris достигла почти 7% продаж систем нагревания в Минске.
Фото © Shutterstock
Из-за экономических запретов Евросоюза против Белоруссии, где под ограничения попали калийные удобрения, нефтепродукты, табачные изделия и сырьё для них, корпорация Philip Morris с июля прекратила поставки систем нагревания табака IQOS в страну. Об этом заявил главный финансовый директор компании Philip Morris Эммануэль Бабо на конференции по итогам работы организации во втором квартале.
"Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продаётся в Белоруссии, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", — заявил представитель компании.
Отмечается, что официальным импортёром систем нагревания IQOS в стране выступала компания "Энерго-ОИЛ", принадлежащая бизнесмену Алексею Олексину. Предприниматель стал фигурантом чёрного списка ЕС.
Ранее WSJ рассказала о вероятном введении США новых санкций против Белоруссии. В администрации американского президента пока не называют какие-либо конкретные сроки введения ограничительных мер.
Комментариев: 0