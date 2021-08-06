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В Белоруссии из-за санкций приостановили продажи IQOS

При этом во втором квартале 2021 года компания Philip Morris достигла почти 7% продаж систем нагревания в Минске.

6 августа, 17:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Из-за экономических запретов Евросоюза против Белоруссии, где под ограничения попали калийные удобрения, нефтепродукты, табачные изделия и сырьё для них, корпорация Philip Morris с июля прекратила поставки систем нагревания табака IQOS в страну. Об этом заявил главный финансовый директор компании Philip Morris Эммануэль Бабо на конференции по итогам работы организации во втором квартале.

"Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продаётся в Белоруссии, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", — заявил представитель компании.

ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии

ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии

Отмечается, что официальным импортёром систем нагревания IQOS в стране выступала компания "Энерго-ОИЛ", принадлежащая бизнесмену Алексею Олексину. Предприниматель стал фигурантом чёрного списка ЕС.

Ранее WSJ рассказала о вероятном введении США новых санкций против Белоруссии. В администрации американского президента пока не называют какие-либо конкретные сроки введения ограничительных мер.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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