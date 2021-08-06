Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали пять заключённых

Суд отправил под стражу двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали пятеро заключённых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

"По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября", — сообщила Врадий.