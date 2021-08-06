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Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали пять заключённых

Под стражей подозреваемые в превышении должностных полномочий пробудут два месяца — до 5 октября.

6 августа, 17:19
<p>Фото © Прокуратура Московской области</p>

Фото © Прокуратура Московской области

Суд отправил под стражу двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сбежали пятеро заключённых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

"По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября", — сообщила Врадий.

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Напомним, пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре этим утром. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и тот самый Александр Мавриди.

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Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Уже известно, что в 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры. Затем их след теряется.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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