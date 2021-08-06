Путин наградил школьницу из Коми, спасшую брата из горящего дома
Лидер России отметил смелость и решительность девочки, проявленные в экстремальных условиях.
Фото © ПроУсинск.Komi-nao.ru
Указом президента РФ Владимира Путина десятилетняя ученица школы № 1 города Усинска Республики Коми награждена медалью "За отвагу на пожаре". Об этом говорится в документе, опубликованном 6 августа на портале правовой информации.
Смелая девочка спасла своего четырёхлетнего брата из горящего дома осенью 2020 года.
"За отвагу, смелость и решительность, проявленные в экстремальных условиях, наградить медалью "За отвагу на пожаре" Удот Валерию Юрьевну — учащуюся муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1" города Усинска Республики Коми", — говорится в указе.
Ранее сообщалось, что годовалый мальчик погиб при пожаре в частном доме под Пензой. В здании находилось ещё трое детей и их бабушка. Женщина вывела их, а вот малыша спасти не успела.
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