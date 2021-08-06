Путин наградил школьницу из Коми, спасшую брата из горящего дома

Указом президента РФ Владимира Путина десятилетняя ученица школы № 1 города Усинска Республики Коми награждена медалью "За отвагу на пожаре". Об этом говорится в документе, опубликованном 6 августа на портале правовой информации.

Смелая девочка спасла своего четырёхлетнего брата из горящего дома осенью 2020 года.

"За отвагу, смелость и решительность, проявленные в экстремальных условиях, наградить медалью "За отвагу на пожаре" Удот Валерию Юрьевну — учащуюся муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1" города Усинска Республики Коми", — говорится в указе.