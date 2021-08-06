Путин принял участие в запуске цементного завода "Цемикс" в Башкирии

Путин дал старт работе цементного завода в Башкирии. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Башкирию, где принял участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс". Предприятие входит в австрийскую группу компаний Lasselsberger.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании завода. Уверен, продукция будет востребована в отечественном строительстве. У нас большие планы в строительстве", — сказал глава государства во время торжественной церемонии открытия производства.

Путин отметил, что на заводе, где применены передовые технологии, производственный процесс соответствует самым жёстким экологическим требованиям. Российская сторона, как указал президент, и впредь будет поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков.

Стоит отметить, что в церемонии открытия также приняли участие владелец группы "Ласселсбергер" Йозеф Ласселсберг и глава региона Радий Хабиров. С видеообращением перед участниками выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.

"После пандемии мы должны как можно скорее приложить усилия для достижения докризисного уровня экономики. Вместе нам удастся преодолеть кризис", — заявил Курц.

Ожидается, что завод "Цемикс" будет выпускать около 700 тонн белого цемента в сутки, что позволит сократить объёмы импорта этой продукции в Россию. В перспективе производство планируется расширить в Оренбурге, Челябинске, Сибае, а мощность повысить до тысяч тонн в сутки. Кроме белого цемента компания будет производить цветную тротуарную, а также фасадную плитку.