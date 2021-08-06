НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин принял участие в запуске цементного завода "Цемикс" в Башкирии

В мероприятии также участвовали владелец группы "Ласселсбергер" Йозеф Ласселсберг и глава региона Радий Хабиров. С видеообращением перед участниками выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.

6 августа, 17:50

Путин дал старт работе цементного завода в Башкирии. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Башкирию, где принял участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс". Предприятие входит в австрийскую группу компаний Lasselsberger.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании завода. Уверен, продукция будет востребована в отечественном строительстве. У нас большие планы в строительстве", — сказал глава государства во время торжественной церемонии открытия производства.

Путин открыл движение по второй нитке Байкальского тоннеля

Путин открыл движение по второй нитке Байкальского тоннеля

Путин отметил, что на заводе, где применены передовые технологии, производственный процесс соответствует самым жёстким экологическим требованиям. Российская сторона, как указал президент, и впредь будет поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков.

Стоит отметить, что в церемонии открытия также приняли участие владелец группы "Ласселсбергер" Йозеф Ласселсберг и глава региона Радий Хабиров. С видеообращением перед участниками выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.

"После пандемии мы должны как можно скорее приложить усилия для достижения докризисного уровня экономики. Вместе нам удастся преодолеть кризис", — заявил Курц.

Мантуров рассказал, когда появится серийный образец Aurus на водороде

Мантуров рассказал, когда появится серийный образец Aurus на водороде

Ожидается, что завод "Цемикс" будет выпускать около 700 тонн белого цемента в сутки, что позволит сократить объёмы импорта этой продукции в Россию. В перспективе производство планируется расширить в Оренбурге, Челябинске, Сибае, а мощность повысить до тысяч тонн в сутки. Кроме белого цемента компания будет производить цветную тротуарную, а также фасадную плитку.

А ранее Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Судно было заложено в июне 2020 года. Оно названо в честь старшего механика, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин отметил успехи спортсменов РФ на Олимпиаде, несмотря на отсутствие флага

сегодня в 18:29

"Газпром" выясняет причину пожара на заводе под Новым Уренгоем

сегодня в 11:20

В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов

сегодня в 17:58

В Башкирии возбудили дело после смерти ветерана, которому отказали в госпитализации

сегодня в 18:40

Под Волгоградом 13-летняя девочка погибла в ванной, отравившись угарным газом

сегодня в 18:33

Новости партнеров

Layer 1