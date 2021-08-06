На заброшенной украинской свалке нашли останки подростка, пропавшего без вести ​17 лет назад

На свалке в Тернопольской области Украины обнаружили останки подростка, который пропал без вести 17 лет назад. Выяснилось, что мальчика закопали собственные друзья, с которыми он ходил добывать металлолом. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно данным ведомства, в 2004-м к правоохранителям обратился брат 16-летнего подростка, который сообщил, что в марте того же года мальчик ушёл из дома и исчез. С того момента и до настоящего времени семья продолжала верить, что парень найдётся живым.

Несколькими днями ранее на заброшенной свалке в Подволочинском районе обнаружили кости. При этом эксперт, прибывший на место происшествия, сначала констатировал, что найденные останки не являются человеческими.

Фото © Полиция Тернопольской области Украины

Полицейские начали расследование, в ходе которого смогли воспроизвести события и установили, что в тот злополучный вечер юноша отправился в соседнее село с двумя приятелями. Один из молодых людей на допросе уточнил, что односельчане втроём отправились на заброшенную ферму для поиска цветного металла. По его словам, подросток залез в электрощитовую, находившуюся, как оказалось, под напряжением. В результате сильнейшего удара током парень скончался мгновенно. А его спутники, испугавшись ответственности, решили самостоятельно захоронить тело друга. Они вывезли труп за пределы села и закопали на стихийной свалке, где останки пролежали целых 17 лет. Эту информацию подтвердил по видеосвязи и второй сообщник, который в данный момент находится на заработках за границей. Он также смог указать приблизительное место захоронения.

Фото © Полиция Тернопольской области Украины

Как заявили в полиции Тернопольской области, останки будут переданы на ДНК-экспертизу для установления личности. Следствие по данному делу продолжается.