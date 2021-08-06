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На заброшенной украинской свалке нашли останки подростка, пропавшего без вести ​17 лет назад

Полиция установила, что в 2004 году мальчик с двумя приятелями пошёл на поиски цветного металла на одну из недействующих ферм. Парни рассказали о содеянном ими в тот день.

6 августа, 18:04
<p>Фото © <a href="https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/policzejski-ternopilshhini-vstanovlyuyut-prichinu-smerti-zniklogo-17-rokiv-tomu-yunaka-ta-zyasovuyut-komu-nalezhat-kistki-znajdeni-na-stixijnomu-smittjezvalishhi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Тернопольской области Украины</a></p>

Фото © Полиция Тернопольской области Украины

На свалке в Тернопольской области Украины обнаружили останки подростка, который пропал без вести 17 лет назад. Выяснилось, что мальчика закопали собственные друзья, с которыми он ходил добывать металлолом. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно данным ведомства, в 2004-м к правоохранителям обратился брат 16-летнего подростка, который сообщил, что в марте того же года мальчик ушёл из дома и исчез. С того момента и до настоящего времени семья продолжала верить, что парень найдётся живым.

Скелет неизвестной женщины обнаружили недалеко от резиденции президента США

Скелет неизвестной женщины обнаружили недалеко от резиденции президента США

Несколькими днями ранее на заброшенной свалке в Подволочинском районе обнаружили кости. При этом эксперт, прибывший на место происшествия, сначала констатировал, что найденные останки не являются человеческими.

Фото © Полиция Тернопольской области Украины

Фото © Полиция Тернопольской области Украины

Полицейские начали расследование, в ходе которого смогли воспроизвести события и установили, что в тот злополучный вечер юноша отправился в соседнее село с двумя приятелями. Один из молодых людей на допросе уточнил, что односельчане втроём отправились на заброшенную ферму для поиска цветного металла. По его словам, подросток залез в электрощитовую, находившуюся, как оказалось, под напряжением. В результате сильнейшего удара током парень скончался мгновенно. А его спутники, испугавшись ответственности, решили самостоятельно захоронить тело друга. Они вывезли труп за пределы села и закопали на стихийной свалке, где останки пролежали целых 17 лет. Эту информацию подтвердил по видеосвязи и второй сообщник, который в данный момент находится на заработках за границей. Он также смог указать приблизительное место захоронения.

Фото © Полиция Тернопольской области Украины

Фото © Полиция Тернопольской области Украины

Как заявили в полиции Тернопольской области, останки будут переданы на ДНК-экспертизу для установления личности. Следствие по данному делу продолжается.

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А недавно на территории бывшей школы-интерната в канадском городе Камлупс были найдены останки более 750 детей, которые пропадали в течение 100 лет. Воспитанники, которым повезло выйти из этого учреждения живыми, не догадывались, что случилось с их друзьями.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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