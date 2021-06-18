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Скелет неизвестной женщины обнаружили недалеко от резиденции президента США

Также на месте происшествия была найдена одежда погибшей и её личные вещи.

18 июня, 00:20

Фото © ТАСС / AP

Следователи ФБР пытаются идентифицировать личность женщины, чьи останки были найдены рядом с походной тропой на горе Катоктин — недалеко от загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде. Об этом сообщает Fox News.

Как уточняется, туристы обнаружили кость ноги женщины днём 12 июня. На ней была красная кроссовка. Спустя сутки сотрудники ФБР нашли неподалёку и скелет погибшей, при этом вторая нога и одна рука так и не были найдены.

  • Фото © Twitter / FBIBaltimore
    Фото © Twitter / FBIBaltimore
  • Фото © Twitter / FBIBaltimore
    Фото © Twitter / FBIBaltimore
  • Фото © Twitter / FBIBaltimore
    Фото © Twitter / FBIBaltimore

Фото © Twitter / FBIBaltimore

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По данным спецслужб, женщина была одета в чёрный спортивный костюм, при себе она имела сумочку, связку ключей с множеством брелоков и перцовый баллончик. У погибшей были длинные тёмные волосы, заплетённые в косы. Сотрудники ФБР опубликовали фотографию ключей и других вещей погибшей в аккаунте службы в "Твиттере", чтобы граждане помогли им установить её личность.

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По мнению следователей, с момента гибели женщины прошло от месяца до полугода: тело успело полностью разложиться. Кроме того, на ней была лёгкая одежда, что говорит о тёплой погоде в день гибели. Причину смерти пока выяснить не удалось.

Ранее сообщалось, что парень нашёл на пляже в США "скелет русалки", который навёл зрителей на самые страшные мысли.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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