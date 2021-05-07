Семимесячный плод в саркофаге: впервые в истории найдена мумия беременной женщины — фото

Факт, что плод не удалён из тела матери, раскрывает новые подробности о верованиях древних египтян.

Где и когда нашли мумию

Уникальную мумию нашли в Фивах, сейчас недалеко от руин этого прославленного древнего города стоит современный Луксор. Фивы много веков были столицей Древнего Египта. Там сохранились гробницы фараонов, в том числе Долина царей и Долина цариц. Именно среди этих элитных захоронений и обнаружили саркофаг с мумией, о которой идёт речь. Это было ещё в 1826 году. А с 1917 года она выставлена в Национальном музее Варшавы.

Тело тщательно завёрнуто в высококачественные ткани и богато украшено амулетами — верные признаки высокого статуса. Любопытно, что мумию с самого начала обозначали как женскую, но в 1920 году удалось расшифровать надпись на саркофаге, и она гласила, что в гробу лежит жрец по имени Хор-Джихути. С тех пор почти сотню лет посетителям музея говорили, что перед ними мумифицированное тело мужчины, священнослужителя.

Как священник оказался женщиной

Лишь в XXI веке появились технологии, позволяющие максимально подробно рассмотреть мумию без механического вмешательства, в том числе компьютерная томография. В 2016 году её результаты дали первые намёки на то, что в саркофаге жреца покоится вовсе не он. Во-первых, удивительно тонкий и изящный скелет. Во-вторых, никаких следов мужской половой системы. В-третьих, трёхмерное сканирование показало, что у "священнослужителя" была женская грудь. Но позже археологи случайно увидели то, что их поистине ошеломило.

— Мы уже подводили итоги исследования и собирались отправлять материал на публикацию. Вместе с моим мужем, археологом Станиславом, мы бросили последний взгляд на полученные изображения и заметили нечто очень знакомое нам как родителям троих детей — крошечную ногу в животе этой умершей женщины, — рассказала антрополог и археолог из Университета Варшавы Марзена Огарек-Шилке.

Разумеется, за этим последовали тщательные сканирования нижней области живота мумии. Удалось увидеть маленький череп неродившегося малыша. Сообщается, что длина окружности его головы составляла чуть менее 25 сантиметров. Это позволило предположить, что женщина была на 26–30-й неделе беременности. Значит, примерно семь месяцев. К сожалению, остальная часть скелета ребёнка настолько повреждена сушкой и переломана, что изучить её как следует не представляется возможным.

Почему плод не удалили

Этот вопрос сейчас больше всего интересует египтологов. Известно, что большинство внутренних органов умерших извлекали и помещали в специальные сосуды. По крайней мере, в случае высокопоставленных покойников. Было принято оставлять разве что сердце: согласно верованиям древних египтян, оно поможет пройти трудный путь в загробной жизни.

Но насчёт зародышей в материнской утробе на сегодняшний день ясности нет. К примеру, в 2018 году учёные рассказали ещё об одном неожиданном открытии: рассмотрели (тоже при помощи компьютерной томографии) мумию "сокола" и обнаружили, что внутри вовсе не тело птицы, а останки недоношенного ребёнка, завёрнутые и оформленные в виде фигуры сокола. И этому плоду было тоже, кстати, 26–28 недель. То есть в этом случае ребёнка похоронили отдельно. Правда, есть одна существенная деталь: у него полностью отсутствовал мозг. Известно, что с такой аномалией плод в большинстве случаев погибает в утробе. Однако, по версии учёных, древние египтяне такие случаи считали знаком свыше и тела таких детей сохраняли как талисман. У них вообще было своеобразное отношение к мозгу: умершим его удаляли и просто выбрасывали; считали, что это вещь совершенно бесполезная.

Мумия "сокола", внутри которой нашли останки недоношенного ребёнка. Фото © livescience.com

И всё-таки не совсем понятно, в каких случаях решали разлучать погибших мать и дитя, а в каких нет. По поводу нынешней мумии исследователи сделали такое предположение: будущему ребёнку не успели дать имя, а оно в Древнем Египте имело принципиально важное значение. Без имени человек не может сам путешествовать по царству мёртвых. Поэтому, возможно, решили, что этот нерождённый человек должен следовать по загробному миру вместе с матерью.

Возраст мумии

Как пишет Journal of Archaeological Science, тело датируют I веком до нашей эры. Это значит, женщина жила во времена Клеопатры, то есть, можно сказать, накануне гибели великого города: как известно, царица покончила с собой после того, как власть над Египтом захватил Октавиан Август. Римляне разграбили и разгромили Фивы.

Самой женщине было от 20 до 30 лет.

Причина смерти этой женщины

Признаков насилия пока что не наблюдается. Учитывая тщательность сканирования, можно надеяться, что их бы заметили. Учёные подозревают, что могли случиться неудачные роды. То есть, получается, такие, которые даже не произошли.

Почему она в чужом саркофаге

У археологов напрашивается самая, вероятно, убедительная версия: расхитители гробниц в XIX веке вполне могли переложить её в гроб побогаче, чтобы продать подороже. Как известно, этот бизнес процветал (а может быть, и до сих пор неплохо себя чувствует) со времён египетского похода Наполеона. Но раз гроб не её, значит, вообще неизвестно, кто она и откуда. Чтобы это выяснить, надо найти её собственный саркофаг и ещё доказать, что он принадлежал именно ей. Но не может не обращать на себя внимание одна вышеупомянутая подробность: кто-то с самого начала и без всякой томографии знал, что это женщина. Похоже, мародёры прекрасно разбирались в том, что куда подсовывают.

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