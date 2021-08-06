В Башкирии возбудили дело после смерти ветерана, которому отказали в госпитализации
Следственный комитет проверит действия сотрудников Минздрава и Росздравнадзора. Внимание правоохранителей к инциденту было привлечено благодаря публикациям в соцсетях.
Фото © СУ СК РФ по региону
Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после того, как 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны отказали в госпитализации, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что внимание правоохранителей к инциденту было привлечено с помощью публикаций в местных СМИ и соцсетях. Как сообщается, сотрудники скорой медицинской помощи отказались везти в больницу пожилого мужчину, которому стало плохо у себя дома, впоследствии он скончался.
"Истребуется необходимая документация, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, инициированы проверки в Министерстве здравоохранения республики и в региональном управлении Росздравнадзора", — сообщают в СУ СК РФ по региону.
Ранее Лайф писал о том, что СК выяснит, почему ветеранов лишили льготного отдыха на "Солёных озёрах". По данным СМИ, по указанию сотрудников одноимённого учреждения пожилым людям не предоставили положенных скидок.
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