В Башкирии возбудили дело после смерти ветерана, которому отказали в госпитализации

Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после того, как 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны отказали в госпитализации, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что внимание правоохранителей к инциденту было привлечено с помощью публикаций в местных СМИ и соцсетях. Как сообщается, сотрудники скорой медицинской помощи отказались везти в больницу пожилого мужчину, которому стало плохо у себя дома, впоследствии он скончался.

"Истребуется необходимая документация, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, инициированы проверки в Министерстве здравоохранения республики и в региональном управлении Росздравнадзора", — сообщают в СУ СК РФ по региону.