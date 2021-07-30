Приставы запретили выезд из России 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны

Уже несколько лет от 96-летней женщины требуют забрать со склада музыкальные инструменты, сценические костюмы, мебель и видеотехнику, принадлежавшую культурному центру "Юность", который Васильева возглавляла. Организацию выселили из здания на Украинском бульваре ещё в 2009 году, но, по словам сиделки Васильевой, освободить склад ветеран не в состоянии, так как пережила инсульт, а помочь в транспортировке вещей ей некому.