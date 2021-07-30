Приставы запретили выезд из России 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны
Ранее Розу Васильеву уже штрафовали на 20 тысяч рублей за неисполнение требований, теперь ей грозят продлением санкций.
Фото © ФССП
Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения судебного решения, сообщила пресс-служба Дорогомиловского отдела ФССП.
Уже несколько лет от 96-летней женщины требуют забрать со склада музыкальные инструменты, сценические костюмы, мебель и видеотехнику, принадлежавшую культурному центру "Юность", который Васильева возглавляла. Организацию выселили из здания на Украинском бульваре ещё в 2009 году, но, по словам сиделки Васильевой, освободить склад ветеран не в состоянии, так как пережила инсульт, а помочь в транспортировке вещей ей некому.
"Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно не предотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми препятствиями", — сказано в записи.
При этом ранее Васильеву уже штрафовали на 20 тысяч рублей за неисполнение требований. Приставы отмечают, что если ветеран продолжит игнорировать требования, санкции будут продлены.
Ранее Лайф писал, что приставам хотят разрешить забирать загранпаспорта у невыездных должников. Кроме того, документ предложено признавать недействительным в течение полугода после изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола. Юрист Мария Ярмуш назвала это перспективной мерой.
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