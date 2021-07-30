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Приставы запретили выезд из России 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны

Ранее Розу Васильеву уже штрафовали на 20 тысяч рублей за неисполнение требований, теперь ей грозят продлением санкций.

30 июля, 14:45
<p>Фото © ФССП</p>

Фото © ФССП

Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения судебного решения, сообщила пресс-служба Дорогомиловского отдела ФССП.

Уже несколько лет от 96-летней женщины требуют забрать со склада музыкальные инструменты, сценические костюмы, мебель и видеотехнику, принадлежавшую культурному центру "Юность", который Васильева возглавляла. Организацию выселили из здания на Украинском бульваре ещё в 2009 году, но, по словам сиделки Васильевой, освободить склад ветеран не в состоянии, так как пережила инсульт, а помочь в транспортировке вещей ей некому.

"Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно не предотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми препятствиями", — сказано в записи.

При этом ранее Васильеву уже штрафовали на 20 тысяч рублей за неисполнение требований. Приставы отмечают, что если ветеран продолжит игнорировать требования, санкции будут продлены.

Страна должников: Приставы по требованию банков сделали невыездными на миллион россиян больше

Страна должников: Приставы по требованию банков сделали невыездными на миллион россиян больше

Ранее Лайф писал, что приставам хотят разрешить забирать загранпаспорта у невыездных должников. Кроме того, документ предложено признавать недействительным в течение полугода после изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола. Юрист Мария Ярмуш назвала это перспективной мерой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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