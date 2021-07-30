Главврач сборной России по футболу занял аналогичный пост в ЦСКА

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов занял аналогичный пост в московском ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

" Мы приветствуем Эдуарда Николаевича в армейском клубе и желаем успешной и эффективной работы во благо ПФК ЦСКА " , — говорится в сообщении.

Отметим, что уже во время следующего матча ЦСКА — против "Локомотива" — Безуглов сможет присутствовать на скамейке красно-синих. Добавим, что в сборной России он работал с 2012 года.