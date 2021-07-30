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Главврач сборной России по футболу занял аналогичный пост в ЦСКА

В национальной команде он работает с 2012 года.

30 июля, 14:31
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов занял аналогичный пост в московском ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Мы приветствуем Эдуарда Николаевича в армейском клубе и желаем успешной и эффективной работы во благо ПФК ЦСКА", — говорится в сообщении.

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Отметим, что уже во время следующего матча ЦСКА — против "Локомотива" — Безуглов сможет присутствовать на скамейке красно-синих. Добавим, что в сборной России он работал с 2012 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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