Директор сада "Эрмитаж" вместе с супругой отказались от медэкспертизы после драки с соседом
По словам местных жителей, они слышали звуки выстрелов с участка Алексея Чибина, но он настаивает на том, что это были хлопушки.
Супруги Екатерина Колесникова и Алексей Чибин. Фото © LIFE
Директор московского сада "Эрмитаж" Алексей Чибин и его супруга Екатерина Колесникова отказались проходить судебно-медицинскую экспертизу после истории с дракой с соседом по даче и предоставили правоохранителям справку из частной клиники. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
На опросе Чибин и сосед Валерий А. продолжили обвинять друг друга в произошедшем. Валерий настаивает на том, что избили его, а Алексей заявляет, что сосед напился и упал сам. Правоохранители назначили всем участникам судебно-медицинскую экспертизу, однако директор сада и его супруга проходить её отказались и сделали справку о лёгком вреде здоровью в частной клинике. При этом доверия этот документ у полицейских не вызывает и вряд ли будет весомым доказательством при расследовании.
Соседи по коттеджному посёлку сообщили правоохранителям, что также слышали выстрелы, но оружия у Чибина не видели. Директор сада продолжает настаивать, что это были хлопушки, однако записи с камер со своего приусадебного участка он пока не предоставил. Полиция продолжает проверку.
Напомним, семья Алексея Чибина уже не в первый раз попадает в поле внимания СМИ. Как сообщал Лайф, в прошлом месяце трое неизвестных вломились в квартиру директора парка культуры и отдыха "Перовский" Екатерины Колесниковой, супруги Алексея. Закрыв их 16-летнего сына в туалете, грабители собрали деньги и драгоценности в рюкзак, который благополучно оставили на диване.
Лента новостей
Опека усилила контроль за многодетной матерью, сына которой лечили от пневмонии, а он умер от ВИЧ
сегодня в 14:31
"Думали, девушка лет 25": Свидетельница рассказала, как обнаружили тело убитой полицейским школьницы
сегодня в 14:01
Еврокомиссия начала официальную подготовку к климатической катастрофе
сегодня в 13:32
Комментариев: 0