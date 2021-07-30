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Директор сада "Эрмитаж" вместе с супругой отказались от медэкспертизы после драки с соседом

По словам местных жителей, они слышали звуки выстрелов с участка Алексея Чибина, но он настаивает на том, что это были хлопушки.

30 июля, 14:45
<p>Супруги Екатерина Колесникова и Алексей Чибин. Фото © LIFE</p>

Супруги Екатерина Колесникова и Алексей Чибин. Фото © LIFE

Директор московского сада "Эрмитаж" Алексей Чибин и его супруга Екатерина Колесникова отказались проходить судебно-медицинскую экспертизу после истории с дракой с соседом по даче и предоставили правоохранителям справку из частной клиники. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

На опросе Чибин и сосед Валерий А. продолжили обвинять друг друга в произошедшем. Валерий настаивает на том, что избили его, а Алексей заявляет, что сосед напился и упал сам. Правоохранители назначили всем участникам судебно-медицинскую экспертизу, однако директор сада и его супруга проходить её отказались и сделали справку о лёгком вреде здоровью в частной клинике. При этом доверия этот документ у полицейских не вызывает и вряд ли будет весомым доказательством при расследовании.

Сосед по даче обвинил директора сада "Эрмитаж" и его жену в избиении, но те всё отрицают

Сосед по даче обвинил директора сада "Эрмитаж" и его жену в избиении, но те всё отрицают

Соседи по коттеджному посёлку сообщили правоохранителям, что также слышали выстрелы, но оружия у Чибина не видели. Директор сада продолжает настаивать, что это были хлопушки, однако записи с камер со своего приусадебного участка он пока не предоставил. Полиция продолжает проверку.

Напомним, семья Алексея Чибина уже не в первый раз попадает в поле внимания СМИ. Как сообщал Лайф, в прошлом месяце трое неизвестных вломились в квартиру директора парка культуры и отдыха "Перовский" Екатерины Колесниковой, супруги Алексея. Закрыв их 16-летнего сына в туалете, грабители собрали деньги и драгоценности в рюкзак, который благополучно оставили на диване.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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