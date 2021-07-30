Директор сада "Эрмитаж" вместе с супругой отказались от медэкспертизы после драки с соседом

Директор московского сада "Эрмитаж" Алексей Чибин и его супруга Екатерина Колесникова отказались проходить судебно-медицинскую экспертизу после истории с дракой с соседом по даче и предоставили правоохранителям справку из частной клиники. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

На опросе Чибин и сосед Валерий А. продолжили обвинять друг друга в произошедшем. Валерий настаивает на том, что избили его, а Алексей заявляет, что сосед напился и упал сам. Правоохранители назначили всем участникам судебно-медицинскую экспертизу, однако директор сада и его супруга проходить её отказались и сделали справку о лёгком вреде здоровью в частной клинике. При этом доверия этот документ у полицейских не вызывает и вряд ли будет весомым доказательством при расследовании.

Соседи по коттеджному посёлку сообщили правоохранителям, что также слышали выстрелы, но оружия у Чибина не видели. Директор сада продолжает настаивать, что это были хлопушки, однако записи с камер со своего приусадебного участка он пока не предоставил. Полиция продолжает проверку.