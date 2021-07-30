"Думали, девушка лет 25": Свидетельница рассказала, как обнаружили тело убитой полицейским школьницы
О том, что жертва — несовершеннолетняя школьница, никто не думал, поскольку девочка выглядела старше своих лет.
Свидетельница рассказала, как обнаружили тело убитой полицейским школьницы.
Видео © LIFE
Жительница дома, около которого нашли тело убитой полицейским 15-летней девочки, рассказала о произошедшем. Как пояснила она телеканалу "360", никаких криков или посторонних звуков ночью слышно не было, а с утра, выйдя за ворота, женщина увидела машины с мигалками.
"Грузили уже труп закрытый. Я подошла и спросила, что случилось, мол, я тут живу, может, кого машиной сшибли? Нет, говорят, здесь ножевое ранение", — рассказывает свидетельница.
Женщина спросила у полицейских, кто жертва, а ей ответили, что девушка в возрасте 25 лет. О том, что убитая — несовершеннолетняя школьница, никто не думал, поскольку девочка выглядела старше своих лет.
Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он уже сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки.
Подозреваемый заявил, что школьница якобы выбежала на дорогу перед его автомобилем и он её чуть не сбил, а когда начал с ней разбираться, внезапно вышел из себя. Но есть и другие версии. По городу ходит слух, будто мужчина состоял в романтических отношениях с девятиклассницей и рассвирепел, когда она пригрозила рассказать всё его жене.
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