Свидетельница рассказала, как обнаружили тело убитой полицейским школьницы. Видео © LIFE

Жительница дома, около которого нашли тело убитой полицейским 15-летней девочки, рассказала о произошедшем. Как пояснила она телеканалу "360", никаких криков или посторонних звуков ночью слышно не было, а с утра, выйдя за ворота, женщина увидела машины с мигалками.

"Грузили уже труп закрытый. Я подошла и спросила, что случилось, мол, я тут живу, может, кого машиной сшибли? Нет, говорят, здесь ножевое ранение", — рассказывает свидетельница.

Женщина спросила у полицейских, кто жертва, а ей ответили, что девушка в возрасте 25 лет. О том, что убитая — несовершеннолетняя школьница, никто не думал, поскольку девочка выглядела старше своих лет.

Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он уже сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки.