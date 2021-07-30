Опека усилила контроль за многодетной матерью, сына которой лечили от пневмонии, а он умер от ВИЧ
Сейчас женщина находится в тяжёлом психическом состоянии из-за смерти ребёнка, и это может отразиться на течении её болезни.
Фото © ТАСС/Сергей Савостьянов
Органы опеки будут уделять особое внимание многодетной матери с ВИЧ, чей сын скончался от этой инфекции после того, как его месяц лечили от пневмонии. Дело в том, что женщина не рассказала медикам о своём диагнозе, когда привезла мальчика на лечение. Сейчас в отношении 36-летней матери возбудили уголовное дело, но пока из-за психологического состояния следователи её не допрашивали.
Как рассказал Лайфу источник, представители органов опеки приезжают к женщине каждые три дня, также с ней работают психологи, так как тяжёлое психологическое состояние может повлиять на течение её болезни.
У женщины осталось четыре дочери шести, пяти, четырёх и двух лет. Двух девочек с согласия матери отправили в детский лагерь, двое остались дома. Как сообщил источник, женщина выполняет родительские обязанности, её дети одеты и накормлены, она не пьёт, а на учёте состоит потому, что иногда не выполняет назначения врачей. Поэтому существенных оснований для изъятия дочерей из семьи органы опеки пока не видят.
Напомним, впервые женщина обратилась с сыном в больницу 10 июня. Сначала у него заподозрили кишечное заболевание, потом обнаружили поражение лёгких и лечили от пневмонии, однако лечение не дало результатов. После того как мать подписала соглашение на проведение исследований, медики выяснили, что у ребёнка ВИЧ, как и у его матери, которая о своём диагнозе умолчала. 23 июля, несмотря на корректировку лечения, ребёнок умер.
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