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В Росстате сообщили о росте смертности в России в июне

При этом рождаемость первого летнего месяца выросла на 4,5% в годовом выражении — в июне 2021 года родилось 123,8 тысячи младенцев против почти 118,5 тысячи июньских новорождённых прошлого года.

6 августа, 19:08

Фото © Shutterstock

Данные Росстата свидетельствуют, что смертность в России в июне в годовом выражении выросла на 14,1%. При этом поднялась и рождаемость.

Специалисты ведомства выяснили, что в июне текущего года умерло около 185,6 тысячи человек (в июне 2020 года — 162,8 тысячи), а в январе — июне — 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (946,5 тысячи человек).

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Рождаемость первого летнего месяца выросла на 4,5% в годовом выражении — в июне 2021 года родилось 123,8 тысячи младенцев против почти 118,5 тысячи июньских новорождённых прошлого года. А за первые шесть месяцев текущего года на свет появилось 678,1 тысячи человек, что на 0,4% меньше, чем в январе — июне 2020 года, когда рождаемость превысила 680,9 тысячи человек.

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Естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года составила 421,9 тысячи человек (против 265,5 тысячи за аналогичный период 2020 года).

Ранее в Росстате сообщили о росте реальных доходов россиян. Отмечается увеличение доли доходов от предпринимательской деятельности и прочих финансовых поступлений.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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