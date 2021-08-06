В Росстате сообщили о росте смертности в России в июне

Данные Росстата свидетельствуют, что смертность в России в июне в годовом выражении выросла на 14,1%. При этом поднялась и рождаемость.

Специалисты ведомства выяснили, что в июне текущего года умерло около 185,6 тысячи человек (в июне 2020 года — 162,8 тысячи), а в январе — июне — 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (946,5 тысячи человек).

Рождаемость первого летнего месяца выросла на 4,5% в годовом выражении — в июне 2021 года родилось 123,8 тысячи младенцев против почти 118,5 тысячи июньских новорождённых прошлого года. А за первые шесть месяцев текущего года на свет появилось 678,1 тысячи человек, что на 0,4% меньше, чем в январе — июне 2020 года, когда рождаемость превысила 680,9 тысячи человек.

Естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года составила 421,9 тысячи человек (против 265,5 тысячи за аналогичный период 2020 года).