НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Белгородской области присяжные оправдали медсестру, убившую мужа-инвалида

Коллегия встала на сторону женщины, которая не вынесла раздражительность супруга и задушила его. Дальнейшее судебное разбирательство продолжится без них.

6 августа, 14:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Белгородском областном суде коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт женщине, которая обвиняется в убийстве частично парализованного супруга. Об этом сообщила пресс-служба регионального суда.

Отмечается, что у мужчины 20 лет назад случился инсульт, после чего левая половина тела осталась парализованной. Он не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, поэтому за ним ухаживала его жена, работавшая медсестрой. Постепенно состояние инвалида стало ухудшаться, а он сам стал более раздражительным и вымещал свою злость на супруге. Не выдержав этого, в ноябре 2019 года женщина решилась на крайние меры и задушила мужа.

В Хакасии арестовали убийцу семьи из пяти человек

В Хакасии арестовали убийцу семьи из пяти человек

"Коллегия присяжных заседателей оправдала её по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии), за отсутствием события преступления", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дальнейшее судебное разбирательство продолжится уже без участия коллегии присяжных.

Ранее стало известно о том, что священник убил свою жену из-за любовницы. Мужчина учил людей Божьему закону, однако сам совершил такое злодеяние, что шокировал даже следователей.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Присяжные вынесли оправдательный вердикт по первому делу о "ворах в законе"

3 августа, 04:46

Водителя-хама уволили после попытки высадить из маршрутки программиста с ДЦП Ивана Бакаидова

4 августа, 15:56

Площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, превысила 6 млн га

сегодня в 15:31

Глава МЧС предложил вернуть на федеральный уровень контроль за охраной лесов

сегодня в 15:39

Глава МЧС назвал размер ущерба от паводков в 2021 году

сегодня в 15:36

Новости партнеров

Layer 1