В Белгородской области присяжные оправдали медсестру, убившую мужа-инвалида

В Белгородском областном суде коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт женщине, которая обвиняется в убийстве частично парализованного супруга. Об этом сообщила пресс-служба регионального суда.

Отмечается, что у мужчины 20 лет назад случился инсульт, после чего левая половина тела осталась парализованной. Он не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, поэтому за ним ухаживала его жена, работавшая медсестрой. Постепенно состояние инвалида стало ухудшаться, а он сам стал более раздражительным и вымещал свою злость на супруге. Не выдержав этого, в ноябре 2019 года женщина решилась на крайние меры и задушила мужа.

"Коллегия присяжных заседателей оправдала её по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии), за отсутствием события преступления", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дальнейшее судебное разбирательство продолжится уже без участия коллегии присяжных.