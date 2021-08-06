В Белгородской области присяжные оправдали медсестру, убившую мужа-инвалида
Коллегия встала на сторону женщины, которая не вынесла раздражительность супруга и задушила его. Дальнейшее судебное разбирательство продолжится без них.
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В Белгородском областном суде коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт женщине, которая обвиняется в убийстве частично парализованного супруга. Об этом сообщила пресс-служба регионального суда.
Отмечается, что у мужчины 20 лет назад случился инсульт, после чего левая половина тела осталась парализованной. Он не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, поэтому за ним ухаживала его жена, работавшая медсестрой. Постепенно состояние инвалида стало ухудшаться, а он сам стал более раздражительным и вымещал свою злость на супруге. Не выдержав этого, в ноябре 2019 года женщина решилась на крайние меры и задушила мужа.
"Коллегия присяжных заседателей оправдала её по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии), за отсутствием события преступления", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что дальнейшее судебное разбирательство продолжится уже без участия коллегии присяжных.
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