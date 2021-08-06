Суд арестовал москвича, "угостившего" 15-летнюю школьницу наркотиками в парке

Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова — 24-летнего "закладчика", который "угостил" запрещёнными веществами свою 15-летнюю знакомую. На него возбудили дело по статье "Склонение к употреблению наркотических средств". Мужчине может грозить арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Пока же Ильясову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября.