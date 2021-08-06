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Суд арестовал москвича, "угостившего" 15-летнюю школьницу наркотиками в парке

24-летнего подозреваемого, который оказался закладчиком, взяли под стражу на два месяца, но по окончании следствия ему может грозить лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

6 августа, 14:01

Фото © LIFE

Подозреваемый Роман Ильясов

Видео © Пресс-служба суда

Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова — 24-летнего "закладчика", который "угостил" запрещёнными веществами свою 15-летнюю знакомую. На него возбудили дело по статье "Склонение к употреблению наркотических средств". Мужчине может грозить арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Пока же Ильясову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября.

Школьница, заявившая о нападении со шприцем, могла отравиться "угощением" случайного знакомого

Школьница, заявившая о нападении со шприцем, могла отравиться "угощением" случайного знакомого

Напомним, что Ильясова задержали после откровений несовершеннолетней жительницы Москвы, которыми она поделилась с отцом, придя домой в невменяемом состоянии. Изначально пострадавшая заявила, что неизвестный прохожий якобы напал на неё со шприцем и вколол ей неизвестное вещество. Ночью 3 августа подростка забрали в больницу на скорой с диагнозом "острое отравление". Однако вскоре следователи поняли, что девочка могла выдумать эту историю, чтобы скрыть, что она сама попробовала запрещённое вещество, от которого ей и стало плохо. Тем более что камеры сняли её в компании незнакомца за несколько часов до госпитализации.

Позже Лайф узнал, что в тот злополучный день девочка попробовала сразу несколько запрещённых препаратов. А случайный знакомый, который всем этим её "угостил", сам оказался закладчиком.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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