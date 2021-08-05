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Священник сходил с ума от любовницы и ради неё убил жену, шокировав своей жестокостью даже полицию

45-летний священник Томас Готтард из Фредерикссунна, Дания, учил людей Божьему закону, однако сам совершил такое злодеяние, что шокировал даже следователей.

5 августа, 15:53

Фото © Twitter / TheLocalDenmark, Facebook / Everyday Sexism Project Danmark

Когда исчезла его 43-летняя жена-психолог Мария Фром Якобсен, священник сказал, что она страдала депрессией и ушла из дома, оставив деньги и документы. Но реальность оказалась куда страшнее. На самом деле Готтард завёл себе любовницу, по которой "сходил с ума", и решил расправиться с супругой. Он долго продумывал своё преступление, составляя список способов, какими может убить жену. "Это стало для меня своего рода хобби", — заявит он потом.

Фото © Twitter / TheLocalDenmark, Facebook / Everyday Sexism Project Danmark

Фото © Twitter / TheLocalDenmark, Facebook / Everyday Sexism Project Danmark

В роковой день священник дождался, когда Мария отвезёт детей в школу, нанёс ей удар по голове и задушил. А затем бросил тело в бочку с кислотой — вдохновившись эпизодом из сериала "Во все тяжкие". Однако труп разложился не полностью. И тогда преступник расчленил останки, сжёг их и закопал, пишет inews.co.uk.

Я убил Марию, загубил её жизнь. Она не заслужила такой участи. Я виновен в том, что солгал и обманул вас всех. Я был настоящим головорезом. Я погрузил свою жизнь во тьму, где хочу остаться. Никто не должен меня жалеть

Томас Готард

Несмотря на слёзные речи, произнесённые после, подонок до последнего не собирался признаваться в содеянном. Однако правоохранители нашли у него дома кислоту, а в истории поиска такие запросы, как "исчезновение", "самоубийство", "нефтяные бочки" и прочее. "Единственное, о чем он сожалеет, так это о том, что его поймали", — заявил прокурор Анн-Метте Сееруп. Преступника приговорили к 15 годам в тюрьме.

Учитель музыки развратил двух школьниц 13 и 14 лет, манипулируя их чувствами втайне от всех

Учитель музыки развратил двух школьниц 13 и 14 лет, манипулируя их чувствами втайне от всех

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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