Священник сходил с ума от любовницы и ради неё убил жену, шокировав своей жестокостью даже полицию

45-летний священник Томас Готтард из Фредерикссунна, Дания, учил людей Божьему закону, однако сам совершил такое злодеяние, что шокировал даже следователей.