На Урале женщина и двое детей получили ожоги при взрыве на катамаране

Женщина и двое детей 8 и 11 лет пострадали в результате взрыва двигателя катамарана на озере Тургояк в Челябинской области, их госпитализировали с ожогами. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, в момент ЧП на частном катамаране находилось восемь человек. Люди заметили дым из-под люка, где находился самодельный двигатель, и капитан залил его огнетушителем, однако люк под давлением выбросило, и произошёл хлопок, который задел женщину с детьми. Как узнал Лайф, женщина получила ожоги живота и кистей 1-2 степени, дети — ожоги 1-2 степени кистей и лица.







По факту инцидента следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку.