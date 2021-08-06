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На Урале женщина и двое детей получили ожоги при взрыве на катамаране

Всего в момент происшествия на частном судне находилось восемь человек. Инцидентом занялись следователи.

6 августа, 14:12
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Женщина и двое детей 8 и 11 лет пострадали в результате взрыва двигателя катамарана на озере Тургояк в Челябинской области, их госпитализировали с ожогами. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, в момент ЧП на частном катамаране находилось восемь человек. Люди заметили дым из-под люка, где находился самодельный двигатель, и капитан залил его огнетушителем, однако люк под давлением выбросило, и произошёл хлопок, который задел женщину с детьми. Как узнал Лайф, женщина получила ожоги живота и кистей 1-2 степени, дети — ожоги 1-2 степени кистей и лица.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По факту инцидента следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку.

"По предварительной информации, около 17:45 06.08.2021 на озере Тургояк Миасского городского округа Челябинской области в результате технической неисправности двигателя катамарана пострадала женщина и двое детей 8 и 11 лет, с ними работают медики", — говорится в сообщении.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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