На Урале женщина и двое детей получили ожоги при взрыве на катамаране
Всего в момент происшествия на частном судне находилось восемь человек. Инцидентом занялись следователи.
Фото © LIFE
Женщина и двое детей 8 и 11 лет пострадали в результате взрыва двигателя катамарана на озере Тургояк в Челябинской области, их госпитализировали с ожогами. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, в момент ЧП на частном катамаране находилось восемь человек. Люди заметили дым из-под люка, где находился самодельный двигатель, и капитан залил его огнетушителем, однако люк под давлением выбросило, и произошёл хлопок, который задел женщину с детьми. Как узнал Лайф, женщина получила ожоги живота и кистей 1-2 степени, дети — ожоги 1-2 степени кистей и лица.
По факту инцидента следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку.
"По предварительной информации, около 17:45 06.08.2021 на озере Тургояк Миасского городского округа Челябинской области в результате технической неисправности двигателя катамарана пострадала женщина и двое детей 8 и 11 лет, с ними работают медики", — говорится в сообщении.
Лента новостей
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатом сим-карты
сегодня в 14:06
Суд арестовал москвича, "угостившего" 15-летнюю школьницу наркотиками в парке
сегодня в 14:01
"Под пытками оговорил себя и других": Адвокат оценил видео с признательными показаниями Тесака по делу об убийствах мигрантов
сегодня в 14:00
Комментариев: 0