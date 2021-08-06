Умер один из основоположников современного российского ядерного оружия
Как отметили в "Росатоме", достижений Юрия Трутнева хватило бы на целую плеяду учёных, совсем недавно отмечали 70-летие его трудовой деятельности.
Академик Юрий Трутнев. Фото © ТАСС / Николай Малышев
На 94-м году жизни скончался учёный, один из создателей основ современного российского ядерного оружия Юрий Трутнев. Об этом сообщили в Росатоме.
"От имени многочисленного коллектива атомной отрасли и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, гордости российского ядерного оружейного комплекса Юрия Алексеевича Трутнева", – говорится в соболезнованиях гендиректора "Росатома" Алексея Лихачёва.
Как добавили в "Росатоме", достижений академика хватило бы на целую плеяду ученых, совсем недавно отмечали 70-летие его трудовой деятельности. Причина смерти Юрия Трутнева не указана. Место и дату похорон объявят позднее.
Юрий Трутнев был одним из соавторов в важнейшем изобретении принципов радиационной имплозии, выработанных в результате коллективной работы (Я.Б. Зельдович, Ю.А. Трутнев, А.Д. Сахаров). Также он один из основных создателей первого термоядерного заряда на основе этого нового принципа — РДС-37.
А 13 июля стало известно, что в Новосибирске умер известный учёный, физик-ядерщик Лев Николаевич Максимов. Он болел CoViD-19. Как уточнила родственница погибшего, у него был выявлен индийский штамм коронавируса.
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