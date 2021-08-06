Умер один из основоположников современного российского ядерного оружия

На 94-м году жизни скончался учёный, один из создателей основ современного российского ядерного оружия Юрий Трутнев. Об этом сообщили в Росатоме.

"От имени многочисленного коллектива атомной отрасли и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, гордости российского ядерного оружейного комплекса Юрия Алексеевича Трутнева", – говорится в соболезнованиях гендиректора "Росатома" Алексея Лихачёва.

Как добавили в "Росатоме", достижений академика хватило бы на целую плеяду ученых, совсем недавно отмечали 70-летие его трудовой деятельности. Причина смерти Юрия Трутнева не указана. Место и дату похорон объявят позднее.

Юрий Трутнев был одним из соав­то­ров в важ­ней­шем изоб­ре­те­нии прин­ци­пов ради­а­ци­он­ной импло­зии, выра­бо­тан­ных в резуль­тате кол­лек­тив­ной работы (Я.Б. Зель­до­вич, Ю.А. Трут­нев, А.Д. Саха­ров). Также он один из основ­ных созда­те­лей пер­вого тер­мо­ядер­ного заряда на основе этого нового прин­ципа — РДС-37.