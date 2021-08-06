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"Очень вкусно": Путин похвалил башкирский мёд и рекомендовал его всем

Также на встрече с общественностью глава государства отметил, что в стране принят закон о поддержке пчеловодства.

6 августа, 19:53
<p>Фото © LiFE</p>

Фото © LiFE

Президент России Владимир Путин рассказал, что пробовал башкирский мёд и он ему очень понравился. Глава государства также отметил, что Башкирия на втором месте по производству мёда в стране (после Приморского края), но разница очень небольшая.

"Очень вкусно", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, слышал ли он о башкирском мёде, на встрече с работниками и строителями завода "Цемикс" в этой республике.

Путин также напомнил присутствующим на встрече, что в конце прошлого года принят закон о поддержке пчеловодства.

"Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую, я сам пробовал, очень доволен", — заявил Путин в ответ на предложение на государственном уровне продвигать башкирский мёд как бренд не только в РФ, но и за рубежом.

Вебкам с мёдом. Житель Башкирии продаёт фьючерсы на сладкое и сдаёт пчёл в виртуальную аренду

Вебкам с мёдом. Житель Башкирии продаёт фьючерсы на сладкое и сдаёт пчёл в виртуальную аренду

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин находился с рабочей поездкой в Башкирии, где принял участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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