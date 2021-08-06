Президент России Владимир Путин рассказал, что пробовал башкирский мёд и он ему очень понравился. Глава государства также отметил, что Башкирия на втором месте по производству мёда в стране (после Приморского края), но разница очень небольшая.

"Очень вкусно", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, слышал ли он о башкирском мёде, на встрече с работниками и строителями завода "Цемикс" в этой республике.

Путин также напомнил присутствующим на встрече, что в конце прошлого года принят закон о поддержке пчеловодства.

"Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую, я сам пробовал, очень доволен", — заявил Путин в ответ на предложение на государственном уровне продвигать башкирский мёд как бренд не только в РФ, но и за рубежом.