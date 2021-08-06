Британия заявила об имеющихся доказательствах атаки Ирана на танкер Mercer Street

Великобритания сообщила Совету Безопасности ООН о том, что имеет доказательства ответственности Ирана за инцидент с танкером Mercer Street. Об этом сообщила постоянный представитель Соединённого Королевства при Объединённых Нациях Барбара Вудворд.

"Великобритания сообщила Совету Безопасности об имеющихся у нас доказательствах того, что произошло. И эти доказательства однозначны: Великобритания знает, что Иран несёт ответственность за атаку. Мы знаем, что она была преднамеренной", — сказала она.

К этим выводам Англия пришла после изучения обломков, которые были обнаружены на судне. По словам Вудворд, они якобы принадлежат беспилотному летательному аппарату Shahed 136, модель производится исключительно в Иране.

"Путь дипломатического диалога остаётся открытым. Но, если Иран решит по нему не идти, тогда мы будем добиваться, чтобы привлечь Иран к ответственности", — сказала она.