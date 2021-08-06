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Британия заявила об имеющихся доказательствах атаки Ирана на танкер Mercer Street

Лондон не исключает, что может поднять этот вопрос в Совбезе вновь, но уже в рамках ультиматумов и конкретных санкций.

6 августа, 20:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/buch10_04" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@buch10_04</a></p>

Фото © Twitter / @buch10_04

Великобритания сообщила Совету Безопасности ООН о том, что имеет доказательства ответственности Ирана за инцидент с танкером Mercer Street. Об этом сообщила постоянный представитель Соединённого Королевства при Объединённых Нациях Барбара Вудворд.

"Великобритания сообщила Совету Безопасности об имеющихся у нас доказательствах того, что произошло. И эти доказательства однозначны: Великобритания знает, что Иран несёт ответственность за атаку. Мы знаем, что она была преднамеренной", — сказала она.

К этим выводам Англия пришла после изучения обломков, которые были обнаружены на судне. По словам Вудворд, они якобы принадлежат беспилотному летательному аппарату Shahed 136, модель производится исключительно в Иране.

"Путь дипломатического диалога остаётся открытым. Но, если Иран решит по нему не идти, тогда мы будем добиваться, чтобы привлечь Иран к ответственности", сказала она.

Великобритания обвинила Иран в нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане

Великобритания обвинила Иран в нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане

В минувшую пятницу, 30 июля, компания-оператор Zodiac Maritime заявила, что танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению в Индийском океане, в результате чего погибли два члена экипажа — граждане Великобритании и Румынии. Также сообщалось, что танкер, шедший под либерийским флагом, связан с израильским миллиардером Эялем Офером — владельцем Zodiac Group.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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