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Путин рассказал, когда будет завершена программа социальной газификации

Президент отметил, что в населённых пунктах, рядом с которыми нет трубопроводов, подключение будет проводиться по региональным планам газификации.

6 августа, 20:54
<p>Фото ©<a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/4220550274679542" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Газпром</a></p>

Фото © Газпром

В населённых пунктах с магистральным трубопроводом обеспечить жилые дома подключением по программе социальной газификации должны уже к концу 2022 года. Об этом на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в регионах необходимо отобрать операторов проекта. Глава государства также уточнил, что внутри придомового участка работа производится за счёт собственника. Но и здесь власти помогают минимизировать расходы.

"Правительство подготовило и, по-моему, приняло решение для того, чтобы минимизировать расходы, здесь цены тоже, к сожалению, подскочили — и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Правительство подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения", — сообщил Путин в ответ на вопрос от жительницы Абзелиловского района Башкирии Розалии Булатовой.

Президент отметил, что в населённых пунктах, рядом с которыми нет трубопроводов, подключение будет проводиться по региональным планам газификации. Глава Башкирии Радий Хабиров добавил, что в регионе создан региональный штаб по газификации домовладений, определены все этапы выполнения работ. По его словам, газ до домов населённого пункта, из которого поступил вопрос, дойдёт в ближайшее время.

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Напомним, в июле на прямой линии президент потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а на выполнение этого поручения отведён срок до 1 декабря 2021 года. Ранее, ещё в своём Послании Федеральному собранию, Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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