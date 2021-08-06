Путин рассказал, когда будет завершена программа социальной газификации

В населённых пунктах с магистральным трубопроводом обеспечить жилые дома подключением по программе социальной газификации должны уже к концу 2022 года. Об этом на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в регионах необходимо отобрать операторов проекта. Глава государства также уточнил, что внутри придомового участка работа производится за счёт собственника. Но и здесь власти помогают минимизировать расходы.

"Правительство подготовило и, по-моему, приняло решение для того, чтобы минимизировать расходы, здесь цены тоже, к сожалению, подскочили — и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Правительство подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения", — сообщил Путин в ответ на вопрос от жительницы Абзелиловского района Башкирии Розалии Булатовой.

Президент отметил, что в населённых пунктах, рядом с которыми нет трубопроводов, подключение будет проводиться по региональным планам газификации. Глава Башкирии Радий Хабиров добавил, что в регионе создан региональный штаб по газификации домовладений, определены все этапы выполнения работ. По его словам, газ до домов населённого пункта, из которого поступил вопрос, дойдёт в ближайшее время.